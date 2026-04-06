З 2022 року близько 26 000 українських військовослужбовців пройшли підготовку в Німеччині, - Генштаб
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Підготовка для передової
Місія EUMAM UA ST-C зі зміцнення України
"Протягом останніх місяців Багатонаціональне командування спеціальної підготовки (МН ST-C) залишалось ключовим оперативним елементом забезпечення Місії Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні – EUMAM Ukraine, здійснюючи підготовку особового складу Збройних Сил України на основі бойових потреб та орієнтовану на виконання завдань", - ідеться в повідомленні.
Навчальна діяльність безперервно адаптувалась відповідно до розвитку бойових дій та ідентифікованих уроків з поточного конфлікту, що забезпечувало її актуальність і ефективність на всіх рівнях.
Тісний оперативний зворотний зв'язок з українськими військовослужбовцями.
- Визначальною характеристикою роботи Багатонаціонального командування спеціальної підготовки є тісний оперативний зворотний зв'язок з українськими військовослужбовцями. Інформація з перших рук про умови на полі бою безпосередньо впливала на розробку та проведення навчальних програм.
- Це дозволяло оперативно коригувати пріоритети підготовки, зокрема у таких сферах, як застосування безпілотних авіаційних комплексів (БпАК), тактичні процедури, а також технічне обслуговування й підтримка справності озброєння та військової техніки (ОВТ) в бойових умовах.
- Підготовка незмінно планувалась та проводилась згідно з принципом "адаптації до бойового завдання".
Скільки військових пройшли підготовку в Німеччині
З моменту заснування місії у середині 2022 року близько 26 000 українських військовослужбовців пройшли підготовку в Німеччині під координацією Багатонаціонального командування спеціальної підготовки. Навчальні заходи проводились на понад 50 військових та промислових навчальних об’єктах по всій країні, що відображає широку й модульну структуру навчального плану.
Спектр підготовки
Спектр підготовки охоплював базові військові дисципліни у всіх операційних доменах, зокрема:
- загальновійськову підготовку,
- вогневу підготовку,
- тактичне планування,
- медичну підготовку,
- захист від зброї масового ураження (РХБЗ),
- розмінування,
- логістику та
- зв’язок.
Крім того, спеціалізовані формати навчання, а також підготовка штабних офіцерів зміцнювали лідерські якості, спроможності з управління та оперативного планування.
Усі види Збройних Сил Німеччини (Бундесвер) виділяли особовий склад та фахівців, за підтримки високомотивованих багатонаціональних інструкторів.
Багатонаціональне командування
Багатонаціональне командування спеціальної підготовки продовжувало функціонувати як багатонаціональний штаб. З приблизно 100 штатних посад близько третини заповнені особовим складом із 13 країн-партнерів, що підкреслює колективну європейську відданість справі підтримки України.
Багатонаціональне командування спеціальної підготовки демонструє свою здатність забезпечувати гнучку, стійку та оперативно релевантну підготовку на підтримку України, безперервно адаптуючись до динамічного безпекового середовища.
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