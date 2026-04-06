З 2022 року близько 26 000 українських військовослужбовців пройшли підготовку в Німеччині, - Генштаб

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Підготовка для передової

Місія EUMAM UA ST-C зі зміцнення України

"Протягом останніх місяців Багатонаціональне командування спеціальної підготовки (МН ST-C) залишалось ключовим оперативним елементом забезпечення Місії Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні – EUMAM Ukraine, здійснюючи підготовку особового складу Збройних Сил України на основі бойових потреб та орієнтовану на виконання завдань", - ідеться в повідомленні.

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Навчальна діяльність безперервно адаптувалась відповідно до розвитку бойових дій та ідентифікованих уроків з поточного конфлікту, що забезпечувало її актуальність і ефективність на всіх рівнях.

Тісний оперативний зворотний зв'язок з українськими військовослужбовцями.

Визначальною характеристикою роботи Багатонаціонального командування спеціальної підготовки є тісний оперативний зворотний зв'язок з українськими військовослужбовцями. Інформація з перших рук про умови на полі бою безпосередньо впливала на розробку та проведення навчальних програм.

Це дозволяло оперативно коригувати пріоритети підготовки, зокрема у таких сферах, як застосування безпілотних авіаційних комплексів (БпАК), тактичні процедури, а також технічне обслуговування й підтримка справності озброєння та військової техніки (ОВТ) в бойових умовах.

Підготовка незмінно планувалась та проводилась згідно з принципом "адаптації до бойового завдання".

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Скільки військових пройшли підготовку в Німеччині

З моменту заснування місії у середині 2022 року близько 26 000 українських військовослужбовців пройшли підготовку в Німеччині під координацією Багатонаціонального командування спеціальної підготовки. Навчальні заходи проводились на понад 50 військових та промислових навчальних об’єктах по всій країні, що відображає широку й модульну структуру навчального плану.

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Спектр підготовки

Спектр підготовки охоплював базові військові дисципліни у всіх операційних доменах, зокрема:

загальновійськову підготовку,

вогневу підготовку,

тактичне планування,

медичну підготовку,

захист від зброї масового ураження (РХБЗ),

розмінування,

логістику та

зв’язок.

Крім того, спеціалізовані формати навчання, а також підготовка штабних офіцерів зміцнювали лідерські якості, спроможності з управління та оперативного планування.

Усі види Збройних Сил Німеччини (Бундесвер) виділяли особовий склад та фахівців, за підтримки високомотивованих багатонаціональних інструкторів.

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Багатонаціональне командування

Багатонаціональне командування спеціальної підготовки продовжувало функціонувати як багатонаціональний штаб. З приблизно 100 штатних посад близько третини заповнені особовим складом із 13 країн-партнерів, що підкреслює колективну європейську відданість справі підтримки України.

Багатонаціональне командування спеціальної підготовки демонструє свою здатність забезпечувати гнучку, стійку та оперативно релевантну підготовку на підтримку України, безперервно адаптуючись до динамічного безпекового середовища.