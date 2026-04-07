Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 305 470 осіб (+980 за добу), 11 841 танк, 39 562 артсистеми, 24 364 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 305 470 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Втрати російської армії
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 7.04.26 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1 305 470 (+980) осіб
- танків – 11 841 (+0) од.
- бойових броньованих машин – 24 364 (+4) од.
- артилерійських систем – 39 562 (+65) од.
- РСЗВ – 1 722 (+3) од.
- засоби ППО – 1 340 (+2) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 350 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 223 341 (+1 945) од.
- крилаті ракети – 4 517 (+0) од.
- кораблі / катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 87 862 (+248) од.
- спеціальна техніка – 4 115 (+3) од.
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