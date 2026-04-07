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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 305 470 осіб (+980 за добу), 11 841 танк, 39 562 артсистеми, 24 364 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 305 470 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Втрати російської армії

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 7.04.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 1 305 470 (+980) осіб 
  • танків – 11 841 (+0) од.
  • бойових броньованих машин – 24 364 (+4) од.
  • артилерійських систем – 39 562 (+65) од.
  • РСЗВ – 1 722 (+3) од.
  • засоби ППО – 1 340 (+2) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 350 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 223 341 (+1 945) од.
  • крилаті ракети – 4 517 (+0) од.
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни  – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 87 862 (+248) од.
  • спеціальна техніка – 4 115 (+3) од.

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Генштаб ЗСУ: втрати РФ зросли до 1 305 470 військових

Автор: 

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