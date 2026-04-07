Ворог змінює тактику наступу на Олександрівському напрямку: атакує малими групами, - 141 ОМБр

На Олександрівському напрямку противник після невдалих штурмів технікою перейшов до атак малими групами піхоти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Суспільне Новини" розповів начальник відділення безпілотних систем 141-ї окремої механізованої бригади Юрій Мельник.

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За його словами, на Олександрівському напрямку наступальні дії противника тривають вже три тижні. Спочатку до позицій бригади, яка обороняє район адміністративного кордону Донецької та Дніпропетровської областей, ворог мчав на мотоциклах та квадроциклах. Штурмовиків прикривала важка техніка, танки. Українські захисники спочатку спостерігали за цими рухами, а у відповідний момент завдали удару. Розбиті росіяни були змушені змінювати свої процеси.

"Вони намагалися робити кілька накатів, але їм це не вдалося. Противник змінив тактику, розпочав пересування малими групами у пішому порядку в смугу нашої бригади. Застосовуючи засоби тепловізійного прикриття.

Але наша зона поділена на чіткі сектори спостережень. Працюємо спільно з нашими сусідніми бригадами, наносимо ураження та не допускаємо противника до нашої піхоти", - зазначив Мельник.

Що передувало?

Як інформує Генштаб, на Олександрівському напрямку, за уточненою інформацією, противник атакував 13 разів у районах населених пунктів Іванівка, Мирне, Калинівське, Привілля, Вербове, Злагода, Олександроград.

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