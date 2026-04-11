Зеленский: Было бы правильно, чтобы прекращение огня продолжалось и после Пасхи, мы передали это предложение России
Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина предложила России продлить режим прекращения огня после Пасхи.
Об этом он сказал в вечернем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.
"Подробно говорили вчера и сегодня с Главнокомандующим, секретарем СНБО, а также со Службой безопасности Украины о режиме тишины сейчас, на Пасху. Украина предлагала это уже неоднократно, и хорошо бы, чтобы действительно получилось. Пасха должна быть временем безопасности, временем мира. Было бы правильно, чтобы прекращение огня продолжалось и дальше. Мы передали это наше предложение России, и, если Россия снова выберет войну вместо мира, это еще раз продемонстрирует миру, и, в частности, Соединенным Штатам, кто и чего на самом деле хочет", — заявил глава государства.
Украина будет действовать зеркально
Президент отметил, что Украина будет действовать зеркально.
"Задачи определены для нашей армии. Если российских ударов не будет, то не будет и наших ответов. Мы помним, как было в подобных ситуациях раньше, и четко знаем, с кем имеем дело. Если не будет российских ракет, не будет российских дронов, будем тоже соблюдать тишину в небе. Для фронта задача аналогичная. Но право на ответ у каждого украинского подразделения есть", - подчеркнул Зеленский.
Он добавил, что приоритет Украины – это реальная безопасность.
"О возможности продолжить прекращение огня сигнал россиянам передан", - сказал Зеленский.
