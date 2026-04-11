Росіяни понад 60 разів ударили по Дніпропетровщині: одна поранена, пошкоджено будинки та інфраструктуру

Упродовж дня 11 квітня російські війська понад 60 разів атакували Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією, унаслідок чого є поранена.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

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Нікопольський район

На Нікопольщині потерпали сам Нікополь, Червоногригорівська, Мирівська, Покровська і Марганецька громади. Виникли пожежі.

Унаслідок атак пошкоджені інфраструктура, багатоквартирні та приватні будинки, магазин, господарські споруди, вантажівки.

Поранена 64-річна жінка, лікуватиметься амбулаторно.

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Криворізький район

На Криворіжжі під ударом перебували Софіївська, Новопільська, Зеленодольська та Грушівська громади. Понівечені оселя та автівка.

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