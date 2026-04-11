Ворог ударив по Нікополю: загинув чоловік, згоріли вантажівки

Зранку 11 квітня 2026 року війська РФ вчергове атакували Нікополь Дніпропетровської області. Загинув 67-річний чоловік.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

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Перші деталі

"Через атаку згоріли дві вантажівки. Водій однієї з автівок загинув на місці", - зазначив він.

Більше інформації на цю мить не відомо.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що нікопольці звернулись до головнокомандувача ЗСУ із закликом посилити оборону Нікополя.

Російські війська обстрілюють Нікополь з протилежного берега Дніпра, з позицій в Енергодарі. У квітні безпекова ситуація в Нікополі погіршилась.

У Нікопольському районі введені тимчасові обмеження, спрямовані на підвищення безпеки мешканців напередодні Великодніх свят. Зокрема, з 10 по 13 квітня у низці громад заборонено роботу ринків, базарів та будь-яку вуличну торгівлю.

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