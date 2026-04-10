Три райони Дніпропетровщини під ударами: двоє загиблих, є поранені. ФОТОрепортаж
У Нікопольському, Криворізькому та Синельниківському районах зафіксовано удари РФ. Загинули двоє людей, ще троє постраждали.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Олександр Ганжа та голова облради Микола Лукашук.
Нікопольський район
У Нікополі постраждав 74-річний чоловік. Через вечірні атаки був поранений 40-річний чоловік. Лікуватимуться вдома.
Окупанти цілили дронами й артилерією по райцентру, Червоногригорівській, Покровській сільській та Марганецькій громадах.
Пошкоджений приватний будинок, підприємство й авто. Ввечері були побиті 4 багатоквартирні й приватний будинки, амбулаторія, 4 авто, торговий дім, комунальне підприємство й 2 господарські споруди.
Криворізький район
Внаслідок удару FPV у Зеленодольській громаді пошкоджена приватна оселя.
Синельниківський район
Ворог бив FPV по Миколаївській громаді.
Сталася пожежа. Пошкоджений гараж і авто.
Через вчорашні атаки в районі загинули двоє людей, поранений 52-річний чоловік.
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