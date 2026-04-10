УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11633 відвідувача онлайн
Новини Обстріли Дніпропетровщини
1 554 2

Три райони Дніпропетровщини під ударами: двоє загиблих, є поранені. ФОТОрепортаж

У Нікопольському, Криворізькому та Синельниківському районах зафіксовано удари РФ. Загинули двоє людей, ще троє постраждали.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Олександр Ганжа та голова облради Микола Лукашук.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Нікопольський район

У Нікополі постраждав 74-річний чоловік. Через вечірні атаки був поранений 40-річний чоловік. Лікуватимуться вдома.

Окупанти цілили дронами й артилерією по райцентру, Червоногригорівській, Покровській сільській та Марганецькій громадах.

Пошкоджений приватний будинок, підприємство й авто. Ввечері були побиті 4 багатоквартирні й приватний будинки, амбулаторія, 4 авто, торговий дім, комунальне підприємство й 2 господарські споруди.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нікопольці звернулись до головнокомандувача ЗСУ із закликом посилити оборону Нікополя

Криворізький район

Внаслідок удару FPV у Зеленодольській громаді пошкоджена приватна оселя.

Синельниківський район 

Ворог бив FPV по Миколаївській громаді.

Сталася пожежа. Пошкоджений гараж і авто.

Через вчорашні атаки в районі загинули двоє людей, поранений 52-річний чоловік.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни майже 60 разів атакували Дніпропетровщину: двоє поранених

Масовані атаки на Дніпропетровщині: загинули люди
Масовані атаки на Дніпропетровщині: загинули люди
Масовані атаки на Дніпропетровщині: загинули люди
Масовані атаки на Дніпропетровщині: загинули люди
Масовані атаки на Дніпропетровщині: загинули люди
Масовані атаки на Дніпропетровщині: загинули люди
Масовані атаки на Дніпропетровщині: загинули люди
Масовані атаки на Дніпропетровщині: загинули люди

Автор: 

обстріл (35161) Нікополь (1584) Дніпропетровська область (5252) Криворізький район (440) Нікопольський район (841) Синельниківський район (591)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 