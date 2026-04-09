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Новини Обстріли Нікопольщини
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Нікопольці звернулись до головнокомандувача ЗСУ із закликом посилити оборону Нікополя

Сирського закликали посилити оборону Нікополя

Нікопольська громадська організація "Прихист", що обʼєднує містян та жителів Нікопольського району, звернулася з відкритим зверненням до Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського із закликом посилити оборону Нікополя та Нікопольського району.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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За даними ГО, у березні 2026 року через ворожі обстріли у Нікопольській громаді зафіксовано 5 загиблих та 52 поранених. За перший тиждень квітня — вже 10 загиблих і 89 поранених.

"Ми - громада Нікополя - живемо під обстрілами з літа 2022 року. Не день. Не тиждень. Роки. Це не "складна ситуація". Це системне знищення міста і його мешканців. Щодня вибухи, дрони над головами, поранені та загиблі. Люди не виїжджають не тому, що "звикли", а тому що це їхній дім. І держава має або захищати цей дім, або чесно сказати, що не може. Ми вимагаємо негайного посилення ППО в Нікополі та Нікопольському районі, реального захисту від дронів, конкретних дій для зменшення втрат серед цивільних", - йдеться у зверненні.

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Російські війська обстрілюють Нікополь з протилежного берега Дніпра, з позицій в Енергодарі. У квітні безпекова ситуація в Нікополі погіршилась.

У Нікопольському районі введені тимчасові обмеження, спрямовані на підвищення безпеки мешканців напередодні Великодніх свят. Зокрема, з 10 по 13 квітня у низці громад заборонено роботу ринків, базарів та будь-яку вуличну торгівлю.

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Автор: 

Нікополь (1583) Сирський Олександр (980) Дніпропетровська область (5249) Нікопольський район (840)
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Топ коментарі
+11
самый "главний" в Україні верховний головнокомандувач ЗЄлєнський.

до нього всі питання, нещасні наші нікопольчани....
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09.04.2026 14:49 Відповісти
+7
А хіба тільки Нікополь страждає? Бардак з ППО всюди. Вигадані члєнограєм "військові адміністрації " працюють в поті чола...над розкраданням коштів на оборону. А до творожнікова звертатися-все одно що з пеньком в лісі побалакати.
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09.04.2026 15:16 Відповісти
+4
А Верховний вже не котирується? Чи немає довіри до блазня? Ви же на нього голосували.
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09.04.2026 15:05 Відповісти

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