У Нікополі оголосили день жалоби після удару РФ по маршрутці
У Нікополі Дніпропетровської області 8 квітня оголосили день жалоби за загиблими внаслідок російської атаки на маршрутний автобус.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
Що відомо
За словами очільника області, це вже другий день жалоби у місті за останні чотири дні.
Він наголосив, що російські війська вдарили по центру Нікополя вранці, у годину пік, коли там перебували цивільні.
"Це – цілеспрямований терор проти мирних людей", – підкреслив Ганжа.
Стан поранених
Після атаки в лікарнях залишаються вісім постраждалих.
П’ятьох із них – трьох жінок і двох чоловіків – перевели до обласного медзакладу у Дніпрі. Їхній стан оцінюють як стабільно важкий.
Інші госпіталізовані перебувають у стані середньої тяжкості.
Наслідки атаки
Загалом унаслідок удару постраждали 17 людей.
Раніше повідомлялося, що російський дрон влучив у маршрутку – загинули троє людей, ще десятки зазнали поранення.
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