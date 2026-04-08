У Нікополі оголосили день жалоби після удару РФ по маршрутці

У Нікополі Дніпропетровської області 8 квітня оголосили день жалоби за загиблими внаслідок російської атаки на маршрутний автобус.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

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Що відомо

За словами очільника області, це вже другий день жалоби у місті за останні чотири дні.

Він наголосив, що російські війська вдарили по центру Нікополя вранці, у годину пік, коли там перебували цивільні.

"Це – цілеспрямований терор проти мирних людей", – підкреслив Ганжа.

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Стан поранених

Після атаки в лікарнях залишаються вісім постраждалих.

П’ятьох із них – трьох жінок і двох чоловіків – перевели до обласного медзакладу у Дніпрі. Їхній стан оцінюють як стабільно важкий.

Інші госпіталізовані перебувають у стані середньої тяжкості.

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Наслідки атаки

Загалом унаслідок удару постраждали 17 людей.

Раніше повідомлялося, що російський дрон влучив у маршрутку – загинули троє людей, ще десятки зазнали поранення.

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