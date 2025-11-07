Росіяни атакували з дрона маршрутку в Нововоронцовці: одна людина загинула, двох - поранено

На Херсонщині російський дрон атакував цивільну маршрутку — загинув чоловік, двоє пасажирів дістали поранення. За фактом воєнного злочину прокуратура розпочала розслідування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Херсонській обласній прокуратурі.

За даними слідства, 7 листопада 2025 року близько 12:00 російські військові скинули вибухівку з дрона на маршрутку в Бериславському районі.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін  уточнив, що подія відбулася у Нововоронцовці:

  •  50-річний важко поранений чоловік помер у лікарні. 
  • Ще одній постраждалій 19-річній дівчині медики надали меддопомогу і відпустили на амбулаторне лікування. Вона дістала вибухову травму та поранення ноги.

