Росіяни атакували з дрона маршрутку в Нововоронцовці: одна людина загинула, двох - поранено
На Херсонщині російський дрон атакував цивільну маршрутку — загинув чоловік, двоє пасажирів дістали поранення. За фактом воєнного злочину прокуратура розпочала розслідування.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Херсонській обласній прокуратурі.
За даними слідства, 7 листопада 2025 року близько 12:00 російські військові скинули вибухівку з дрона на маршрутку в Бериславському районі.
Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін уточнив, що подія відбулася у Нововоронцовці:
- 50-річний важко поранений чоловік помер у лікарні.
- Ще одній постраждалій 19-річній дівчині медики надали меддопомогу і відпустили на амбулаторне лікування. Вона дістала вибухову травму та поранення ноги.
