Россияне атаковали с дрона маршрутку в Нововоронцовке: один человек погиб, двое - ранены

В Херсонской области дрон оккупантов попал в маршрутку: есть погибший и раненые

В Херсонской области российский дрон атаковал гражданскую маршрутку — погиб мужчина, двое пассажиров получили ранения. По факту военного преступления прокуратура начала расследование.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре.

По данным следствия, 7 ноября 2025 года около 12:00 российские военные сбросили взрывчатку с дрона на маршрутку в Бериславском районе.

Смотрите также: Враг массированно обстрелял Берислав: в центре города пять прилетов, есть повреждения. ФОТОрепортаж

Глава Херсонской ОГА Александр Прокудин уточнил, что событие произошло в Нововоронцовке:

  • 50-летний тяжело раненный мужчина скончался в больнице.
  • Еще одной пострадавшей 19-летней девушке медики оказали медицинскую помощь и отпустили на амбулаторное лечение. Она получила взрывную травму и ранение ноги.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты обстреляли из артиллерии Днепровский район Херсона: погиб мужчина

маршрутки (547) дроны (5358) Херсонская область (5360) Бериславский район (141) Нововоронцовка (4)
