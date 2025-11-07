Россияне атаковали с дрона маршрутку в Нововоронцовке: один человек погиб, двое - ранены

В Херсонской области российский дрон атаковал гражданскую маршрутку — погиб мужчина, двое пассажиров получили ранения. По факту военного преступления прокуратура начала расследование.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре.

По данным следствия, 7 ноября 2025 года около 12:00 российские военные сбросили взрывчатку с дрона на маршрутку в Бериславском районе.

Глава Херсонской ОГА Александр Прокудин уточнил, что событие произошло в Нововоронцовке:

50-летний тяжело раненный мужчина скончался в больнице.

Еще одной пострадавшей 19-летней девушке медики оказали медицинскую помощь и отпустили на амбулаторное лечение. Она получила взрывную травму и ранение ноги.

