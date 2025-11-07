Рашисты обстреляли из артиллерии Днепровский район Херсона: погиб мужчина

Российские оккупанты убили мужчину в одном из районов Херсона.

Об этом сообщил глава ОВА Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Около 9:30 захватчики атаковали Днепровский район города.

По данным прокуратуры, огонь вели из артиллерии.

"В результате этой вражеской атаки ранения, несовместимые с жизнью, получил 53-летний мужчина", - отметили в ОВА.

Обстрелы Херсонщины

В течение 6 ноября российские оккупанты били по гражданской инфраструктуре Херсонской области, в результате чего 10 человек получили ранения.

