Рашисти вкрили з артилерії Дніпровський район Херсона: загинув чоловік
Російські окупанти вбили чоловіка в одному з районів Херсона.
Про це повідомив глава ОВА Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
Близько 9:30 загарбники атакували Дніпровський район міста.
За даними прокуратури, вогонь вели з артилерії.
"Внаслідок цієї ворожої атаки поранення, несумісні з життям, дістав 53-річний чоловік", - зазначили в ОВА.
Обстріли Херсонщини
Протягом 6 листопада російські окупанти били по цивільній інфраструктурі Херсонщини, внаслідок чого 10 осіб дістали поранення.
Urs
