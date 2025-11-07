Рашисти вкрили з артилерії Дніпровський район Херсона: загинув чоловік

Російські окупанти вбили чоловіка в одному з районів Херсона.

Про це повідомив глава ОВА Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Близько 9:30 загарбники атакували Дніпровський район міста.

За даними прокуратури, вогонь вели з артилерії.

"Внаслідок цієї ворожої атаки поранення, несумісні з життям, дістав 53-річний чоловік", - зазначили в ОВА.

Обстріли Херсонщини

Протягом 6 листопада російські окупанти били по цивільній інфраструктурі Херсонщини, внаслідок чого 10 осіб дістали поранення.

пізно кацапи арту підтягнули - Анджеліна Джолі вже поїхала.
07.11.2025 11:30 Відповісти
07.11.2025 12:54 Відповісти
 
 