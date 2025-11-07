Окупанти обстріляли Херсонщину: поранено 10 людей, пошкоджено житло та інфраструктуру

Упродовж минулої доби російські окупанти продовжували обстрілювати цивільну інфраструктуру Херсонської області, унаслідок чого є поранені: під вогнем опинилися десятки міст і сіл.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Куди бив ворог?

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Садове, Комишани, Інженерне, Придніпровське, Білозерка, Станіслав, Софіївка, Кізомис, Берегове, Велетенське, Широка Балка, Іванівка, Микільське, Новотягинка, Понятівка, Токарівка, Берислав, Бургунка, Гаврилівка, Дудчани, Монастирське, Новоолександрівка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Республіканець, Тягинка, Червоний Маяк, Веселе та місто Херсон.

Поранені внаслідок ворожих атак

Через російську агресію 10 людей дістали поранення, з них - 1 дитина.

Наслідки обстрілів Херсонщини

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 5 багатоповерхівок та 10 приватних будинків. Також окупанти понівечили адмінбудівлі, господарчу споруду, приватні автомобілі, автобус та газопровід.Виток газу перекрито, загроз та пожеж наразі немає.

