Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 148 910 осіб (+1 170 за добу), 11 330 танків, 34 301 артсистема, 23 543 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 148 910 російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 7.11.25 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1 148 910 (+1 170) осіб
- танків – 11 330 (+1) од.
- бойових броньованих машин – 23 543 (+2) од.
- артилерійських систем – 34 301 (+13) од.
- РСЗВ – 1 535 (+0) од.
- засоби ППО – 1 238 (+1) од.
- літаків – 428 (+0) од.
- гелікоптерів – 346 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 78 678 (+248) од.
- крилаті ракети – 3 918 (+0) од.
- кораблі / катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 66 723 (+65) од.
- спеціальна техніка – 3 993 (+2) од.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
84 одиниці знищеної техніки та 1170! чумардосів за день.
Броня мінімум 3, спецтехніка та ППО супер, арта та логістика просіли.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 148 000 це більше, ніж все населення Ростова-на-Дону.
За наявної інформації, Грєков був громадянином росії та призначенцем москви, який прибув до регіону для виконання ключових посадових обов'язків від імені російської влади.
Відомо, що він мав напружені відносини з місцевими мешканцями та посадовцями, через що неодноразово стикався з конфліктами, які, ймовірно, й призвели до його трагічного кінця.
Смерть високопосадовця наразі приховують від громадськості: офіційні органи т.зв.«ЛНР» уникають будь-яких коментарів щодо інциденту, а деталі події не розголошуються в «ЗМІ» анексованого рашистами регіону.
Сподіваюсь завтра вона буде опрелюднена, чергові десять тисяч чумардосів 1 150 0х0 - таки гарно