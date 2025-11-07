Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 148 910 человек (+1 170 за сутки), 11 330 танков, 34 301 артсистема, 23 543 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 148 910 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 7.11.25 ориентировочно составляют:

личного состава – около 1 148 910 (+1 170) человек

танков – 11 330 (+1) ед.

боевых бронированных машин – 23 543 (+2) ед.

артиллерийских систем – 34 301 (+13) ед.

РСЗО – 1 535 (+0) ед.

средства ПВО – 1 238 (+1) ед.

самолетов – 428 (+0) ед.

вертолетов – 346 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 78 678 (+248) ед.

крылатые ракеты – 3 918 (+0) ед.

корабли / катера – 28 (+0) ед.

подводные лодки – 1 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны – 66 723 (+65) ед.

специальная техника – 3 993 (+2) ед.

