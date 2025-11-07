РУС
Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 148 910 человек (+1 170 за сутки), 11 330 танков, 34 301 артсистема, 23 543 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 148 910 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 7.11.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 148 910 (+1 170) человек
  • танков – 11 330 (+1) ед.
  • боевых бронированных машин – 23 543 (+2) ед.
  • артиллерийских систем – 34 301 (+13) ед.
  • РСЗО – 1 535 (+0) ед.
  • средства ПВО – 1 238 (+1) ед.
  • самолетов – 428 (+0) ед.
  • вертолетов – 346 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 78 678 (+248) ед.
  • крылатые ракеты – 3 918 (+0) ед.
  • корабли / катера – 28 (+0) ед.
  • подводные лодки – 1 (+0) ед.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 66 723 (+65) ед.
  • специальная техника – 3 993 (+2) ед.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На фронте произошло 164 боестолкновения, 55 из них на Покровском направлении, - Генштаб

Минув 4279 день москальсько-української війни.
84 одиниці знищеної техніки та 1170! чумардосів за день.
Броня мінімум 3, спецтехніка та ППО супер, арта та логістика просіли.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 148 000 це більше, ніж все населення Ростова-на-Дону.
07.11.2025 07:38
07.11.2025 07:40
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
07.11.2025 07:43
@ В Луганську виявили повішеним Кіріла Грєкова, "заступника генерального прокурора" так званої «ЛНР».
За наявної інформації, Грєков був громадянином росії та призначенцем москви, який прибув до регіону для виконання ключових посадових обов'язків від імені російської влади.
Відомо, що він мав напружені відносини з місцевими мешканцями та посадовцями, через що неодноразово стикався з конфліктами, які, ймовірно, й призвели до його трагічного кінця.
Смерть високопосадовця наразі приховують від громадськості: офіційні органи т.зв.«ЛНР» уникають будь-яких коментарів щодо інциденту, а деталі події не розголошуються в «ЗМІ» анексованого рашистами регіону.

07.11.2025 08:19
Ну і правильно, 84 одиниці наземки - інфографіку можна і не показувать.
Сподіваюсь завтра вона буде опрелюднена, чергові десять тисяч чумардосів 1 150 0х0 - таки гарно
07.11.2025 08:31
07.11.2025 08:43
 
 