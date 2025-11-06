На фронте произошло 164 боестолкновения, 55 из них - на Покровском направлении, - Генштаб

С начала суток, по состоянию на 22:00, на фронте произошло 164 боевых столкновения.

Вражеские обстрелы

Сегодня российские войска нанесли один ракетный и 37 авиационных ударов, применив шесть ракет и сбросив 95 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли 2693 дрона-камикадзе и осуществили 3839 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Боевые действия на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отразили восемь штурмовых действий оккупантов, еще два боестолкновения продолжаются. Кроме того, враг нанес четыре авиационных удара, сбросив 10 управляемых бомб, а также осуществил 160 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 14 – из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник 12 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска, Каменки и в сторону Двуречанского.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в сторону населенных пунктов Петропавловка, Песчаное и Глушковка. Украинские защитники остановили 12 вражеских атак.

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении российские захватчики восемь раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Боровская Андреевка, Грековка, Заречное, Новоселовка и в сторону населенного пункта Коровий Яр. Бои не утихают в двух локациях.

Тринадцать штурмовых действий войск противника отразили украинские защитники на Славянском направлении – оккупанты пытались продвинуться вблизи Ямполя, Дроновки, Сиверска, Серебрянки и Федоровки.

Две вражеские атаки отразили наши защитники вблизи населенных пунктов Новомарково и Веролюбовка, на Краматорском направлении.

На Константиновском направлении россияне 14 раз шли в наступление на позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Щербиновка, Плещиевка, Русин Яр и в направлении Софиевки.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 55 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал в районах населенных пунктов Червоный Лиман, Федоровка, Мирноград, Никаноровка, Родинское, Дорожное, Новопавловка, Новоэкономичное, Лесовка, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филия. На некоторых локациях бои продолжаются до сих пор. По предварительным данным, сегодня на этом направлении, в общей сложности, было уничтожено 97 оккупантов, из них 60 – безвозвратно. Также украинские воины поразили 14 БПЛА, единицу автомобильной и пять единиц специальной техники. Значительно повреждена одна артиллерийская система, единица специальной техники, один пункт управления БПЛА, 13 укрытий личного состава противника.

На Александровском направлении враг 10 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Сичневео, Вороное, Сосновка, Солодкое, Привольное, Павловка, Вербовое и Первомайское. Бои продолжаются в двух локациях. Под авиаударами оказались Отрадное, Орестополь.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении зафиксировано пять боевых столкновений в районе Новониколаевки и в направлении Нового. Авиаудары подверглись Доброполье и Терноватое.

На Ореховском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили один вражеский штурм в направлении Антоновского моста. Ольговка подверглась авиаудару противника.

На остальных направлениях – без особых изменений.