Оккупанты обстреляли Херсонщину: ранены 10 человек, повреждены жилые дома и инфраструктура

За прошедшие сутки российские оккупанты продолжали обстреливать гражданскую инфраструктуру Херсонской области, в результате чего есть раненые: под огнем оказались десятки городов и сел.

Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Куда бил враг?

За прошедшие сутки под вражеским дронным террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Антоновка, Садовое, Комышаны, Инженерное, Приднепровское, Белозерка, Станислав, Софиевка, Кизомыс, Берегово, Велетенское, Широкая Балка, Ивановка, Никольское, Новотягинка, Понятовка, Токаровка, Берислав, Бургунка, Гавриловка, Дудчаны, Монастырское, Новоалександровка, Отрадокаменка, Ольговка, Республиканец, Тягинка, Красный Маяк, Веселое и город Херсон.

Раненые в результате вражеских атак

Из-за российской агрессии 10 человек получили ранения, из них - 1 ребенок.

Последствия обстрелов Херсонской области

Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 5 многоэтажек и 10 частных домов. Также оккупанты испортили админздания, хозяйственные постройки, частные автомобили, автобус и газопровод. Утечка газа перекрыта, угроз и пожаров пока нет.

