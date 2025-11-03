Враг массированно обстрелял Берислав: в центре города - пять прилетов, есть повреждения. ФОТОрепортаж
Российская армия не прекращает атаковать Берислав Херсонской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОВА.
Как отмечается, сегодня утром оккупанты обстреляли центральную часть города. Зафиксировано пять прилетов.
Последствия атаки
В результате ударов повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры. К счастью, обошлось без пострадавших.
Обстрелы области за сутки
- В целом, по данным ОВА, за минувшие сутки под вражеским дронным террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Александровка, Белозерка, Томина Балка, Берислав, Костырка, Камышаны, Никольское, Новая Каменка, Станислав, Широкая Балка, Кизомыс, Садовое, Антоновка, Новодмитровка, Приднепровское, Разлив, Софиевка, Надднепрянское, Благовещенское, Велетенское, Чернобаевка, Посад-Покровское, Хрещеновка, Бургунка, Веселое, Днепровское, Золотая Балка, Ивановка, Казацкое, Львово, Миловое, Отрадокаменка, Ольговка, Токаровка, Шевченковка и город Херсон.
- Российские военные наносили удары по критической и социальной инфраструктуре, жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 8 многоэтажек и 9 частных домов. Также оккупанты повредили административное здание и частные автомобили.
- Из-за российской агрессии один человек погиб, еще 8 получили ранения.
