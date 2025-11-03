Враг массированно обстрелял Берислав: в центре города - пять прилетов, есть повреждения. ФОТОрепортаж

Российская армия не прекращает атаковать Берислав Херсонской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОВА.

Как отмечается, сегодня утром оккупанты обстреляли центральную часть города. Зафиксировано пять прилетов.

Последствия атаки

В результате ударов повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры. К счастью, обошлось без пострадавших.











Обстрелы области за сутки