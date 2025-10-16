Один человек погиб и 12 получили ранения вследствие российских атак на Херсонщину. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 16 октября 2025 года, российская армия обстреливала населенные пункты Херсонщины с помощью авиации, артиллерии и дронов, в результате чего есть погибший и раненые.

Об этом сообщает прокуратура Херсонской области, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, по состоянию на 17:30 известно, что от последствий российской агрессии один человек погиб, еще 12 человек получили травмы, среди них двое сотрудников полиции.

В частности, в Херсоне около 15:00 травмы, несовместимые с жизнью, получил 29-летний мужчина. Он попал в зону поражения снаряда, который враг сбросил с дрона.

Также в течение дня в областном центре еще девять человек, в том числе двое полицейских, получили травмы различной степени из-за артиллерийских обстрелов и атаки БпЛА.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Фото: Херсонская областная прокуратура

В Зеленовке оккупанты направили FPV-дрон на гражданский автомобиль, пострадали двое мирных жителей.

Также читайте: Обстрел Херсонщины: два человека получили ранения, повреждены 9 домов, машины, троллейбус, автобус

Еще одна женщина получила ранения в Бериславе вследствие артобстрела.

Фото: Херсонская областная прокуратура