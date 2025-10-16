Один человек погиб и 12 получили ранения вследствие российских атак на Херсонщину. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сегодня, 16 октября 2025 года, российская армия обстреливала населенные пункты Херсонщины с помощью авиации, артиллерии и дронов, в результате чего есть погибший и раненые.
Об этом сообщает прокуратура Херсонской области, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, по состоянию на 17:30 известно, что от последствий российской агрессии один человек погиб, еще 12 человек получили травмы, среди них двое сотрудников полиции.
В частности, в Херсоне около 15:00 травмы, несовместимые с жизнью, получил 29-летний мужчина. Он попал в зону поражения снаряда, который враг сбросил с дрона.
Также в течение дня в областном центре еще девять человек, в том числе двое полицейских, получили травмы различной степени из-за артиллерийских обстрелов и атаки БпЛА.
В Зеленовке оккупанты направили FPV-дрон на гражданский автомобиль, пострадали двое мирных жителей.
Еще одна женщина получила ранения в Бериславе вследствие артобстрела.
