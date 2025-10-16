Одна людина загинула і 12 поранені внаслідок російських атак на Херсонщину. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 16 жовтня 2025 року, російська армія обстрілювала населені пункти Херсонської області за допомогою авіації, артилерії та дронів, унаслідок чого є загиблий та поранені.

Про це повідомляє прокуратура Херсонської області, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, станом на 17:30 відомо, що від наслідків російської агресії один чоловік загинув, ще 12 людей дістали травм, серед них двоє співробітників поліції.

Так, у Херсоні близько 15:00 травми, несумісні з життям, дістав 29-річний чоловік. Він потрапив у зону ураження снаряда, який ворог скинув з дрона.

Також протягом дня в обласному центрі ще дев’ятеро людей, у тому числі двоє поліцейських, дістали травм різного ступеня через артилерійські обстріли та атаки БпЛА.

У Зеленівці окупанти спрямували FPV-дрон на цивільний автомобіль, постраждало двоє мирних жителів.

Ще одна жінка дістала поранень у Бериславі внаслідок артобстрілу.

