Ворог масовано обстріляв Берислав: у центрі міста п’ять прильотів, є пошкодження. ФОТОрепортаж

Російська армія не припиняє атакувати Берислав Херсонської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.

Як зазначається, сьогодні вранці окупанти обстріляли центральну частину міста. Зафіксовано п’ять прильотів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Одна людина загинула і 12 поранені внаслідок російських атак на Херсонщину. ФОТОрепортаж

Наслідки атаки

Внаслідок ударів пошкоджені житлові будинки та об’єкти інфраструктури. На щастя, обійшлося без постраждалих.











Також читайте: Ворог атакував Херсонщину артилерією та дронами: дві людини загинули, 17 зазнали поранень

Обстріли області за добу