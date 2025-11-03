УКР
Ворог масовано обстріляв Берислав: у центрі міста п’ять прильотів, є пошкодження. ФОТОрепортаж

Російська армія не припиняє атакувати Берислав Херсонської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.

Як зазначається, сьогодні вранці окупанти обстріляли центральну частину міста. Зафіксовано п’ять прильотів.

Наслідки атаки

Внаслідок ударів пошкоджені житлові будинки та об’єкти інфраструктури. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Берислав після обстрілу
Берислав після обстрілу
Берислав після обстрілу
Берислав після обстрілу
Берислав після обстрілу

Обстріли області за добу

  • Загалом, за даними ОВА, минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Олександрівка, Білозерка, Томина Балка, Берислав, Костирка, Комишани, Микільське, Нова Кам'янка, Станіслав, Широка Балка, Кізомис, Садове, Антонівка, Новодмитрівка, Придніпровське, Розлив, Софіївка, Наддніпрянське, Благовіщенське, Велетенське, Чорнобаївка, Посад-Покровське, Хрещенівка, Бургунка, Веселе, Дніпровське, Золота Балка, Іванівка, Козацьке, Львове, Милове, Одрадокам'янка, Ольгівка, Токарівка, Шевченківка та місто Херсон.
  • російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 8 багатоповерхівок та 9 приватних будинків. Також окупанти понівечили адмінбудівлю та приватні автомобілі.
  • Через російську агресію 1 людина загинула, ще 8 - дістали поранення.

обстріл (31654) Берислав (215) Херсонська область (6345) Бериславський район (139)
