Ворог атакував Херсонщину артилерією та дронами: дві людини загинули, 17 зазнали поранень

Впродовж дня 31 жовтня у Херсонській області внаслідок російських обстрілів загинули дві людини, ще 17 зазнали поранень.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

Жертви і поранені внаслідок атак

Станом на 17:30 відомо про двох загиблих та 17 поранених мирних жителів.

Впродовж дня від артилерійських обстрілів Херсона загинуло двоє цивільних та ще 14 дістали поранень, є важкі.

Одна людина в обласному центрі травмована через атаку БпЛА.

Ще двоє мирних жителів постраждали у Білозерці: один від ворожої артилерії, інший – від дрона.

Читайте також: Росіяни обстріляли 44 населені пункти Херсонщини: 12 людей поранено, з них - 2 дітей

Пошкодження інфраструктури

Через російські обстріли пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, гуртожиток навчального закладу, торговельні точки, культову та господарську споруди, гаражі та автотранспорт.

Читайте також: На Херсонщині внаслідок ворожих ударів 1 людина загинула та 7 поранено, пошкоджені будинки