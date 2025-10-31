Ворог атакував Херсонщину артилерією та дронами: дві людини загинули, 17 зазнали поранень
Впродовж дня 31 жовтня у Херсонській області внаслідок російських обстрілів загинули дві людини, ще 17 зазнали поранень.
Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.
Жертви і поранені внаслідок атак
Станом на 17:30 відомо про двох загиблих та 17 поранених мирних жителів.
Впродовж дня від артилерійських обстрілів Херсона загинуло двоє цивільних та ще 14 дістали поранень, є важкі.
Одна людина в обласному центрі травмована через атаку БпЛА.
Ще двоє мирних жителів постраждали у Білозерці: один від ворожої артилерії, інший – від дрона.
Пошкодження інфраструктури
Через російські обстріли пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, гуртожиток навчального закладу, торговельні точки, культову та господарську споруди, гаражі та автотранспорт.
