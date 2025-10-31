Враг атаковал Херсонщину артиллерией и дронами: два человека погибли, 17 получили ранения
В течение дня 31 октября на Херсонщине вследствие российских обстрелов погибли два человека, еще 17 получили ранения.
Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.
Жертвы и раненые вследствие атак
По состоянию на 17:30 известно о двух погибших и 17 раненых мирных жителях.
В течение дня от артиллерийских обстрелов Херсона погибли двое гражданских и еще 14 получили ранения, есть тяжелые.
Один человек в областном центре травмирован вследствие атаки БПЛА.
Еще двое мирных жителей пострадали в Белозерке: один от вражеской артиллерии, другой – от дрона.
Повреждения инфраструктуры
Вследствие российских обстрелов повреждены частные и многоквартирные дома, общежитие учебного заведения, торговые точки, культовые и хозяйственные сооружения, гаражи и автотранспорт.
