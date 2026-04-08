В Никополе объявили день траура после удара РФ по маршрутке
В Никополе Днепропетровской области 8 апреля объявили день траура по погибшим в результате российского нападения на маршрутный автобус.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.
Что известно
По словам главы области, это уже второй день траура в городе за последние четыре дня.
Он подчеркнул, что российские войска нанесли удар по центру Никополя утром, в час пик, когда там находились гражданские лица.
"Это – целенаправленный террор против мирных людей", – подчеркнул Ганжа.
Состояние раненых
После атаки в больницах остаются восемь пострадавших.
Пятерых из них – трех женщин и двух мужчин – перевели в областное медицинское учреждение в Днепре. Их состояние оценивается как стабильно тяжелое.
Остальные госпитализированные находятся в состоянии средней тяжести.
Последствия атаки
Всего в результате удара пострадали 17 человек.
Ранее сообщалось, что российский дрон попал в маршрутку – погибли три человека, еще десятки получили ранения.
