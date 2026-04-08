В Никополе объявили день траура после удара РФ по маршрутке

В Никополе Днепропетровской области 8 апреля объявили день траура по погибшим в результате российского нападения на маршрутный автобус.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

По словам главы области, это уже второй день траура в городе за последние четыре дня.

Он подчеркнул, что российские войска нанесли удар по центру Никополя утром, в час пик, когда там находились гражданские лица.

"Это – целенаправленный террор против мирных людей", – подчеркнул Ганжа.

Читайте: Россияне атаковали с дрона маршрутку в Нововоронцовке: один человек погиб, двое ранены

Состояние раненых

После атаки в больницах остаются восемь пострадавших.

Пятерых из них – трех женщин и двух мужчин – перевели в областное медицинское учреждение в Днепре. Их состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Остальные госпитализированные находятся в состоянии средней тяжести.

Читайте также: Удар РФ по маршрутке в Никополе: 8 человек в больнице, 5 – в тяжелом состоянии

Последствия атаки

Всего в результате удара пострадали 17 человек.

Ранее сообщалось, что российский дрон попал в маршрутку – погибли три человека, еще десятки получили ранения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты почти 60 раз атаковали Днепропетровскую область: четверо человек погибли и 24 – ранены