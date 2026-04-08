Удар РФ по маршрутке в Никополе: 8 человек в больнице, 5 - в тяжелом состоянии
Восемь человек в настоящее время находятся в больницах после нападения на автобус в Никополе Днепропетровской области, которое враг совершил накануне.
Об этом сообщил в Telegram-канале Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.
Состояние раненых
Как отмечается, 5 раненых перевели в областное медицинское учреждение в Днепре - три женщины и два мужчины. Их состояние медики оценивают как стабильно тяжелое. Остальные госпитализированные - в состоянии средней тяжести.
Всего в результате этого российского удара пострадали 17 человек.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что войска РФ нанесли удар дроном по маршрутке в Никополе: 3 человека погибли, много раненых.
- Позже стало известно, что число раненых возросло до 16, трое человек в тяжелом состоянии.
