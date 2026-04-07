Рашисты снова атаковали рейсовый автобус в Никопольском районе: 5 раненых
Российские оккупанты вновь обстреляли рейсовый автобус в Никопольском районе Днепропетровской области.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжу, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Пятеро человек получили ранения. Россияне во второй раз за день обстреляли рейсовый автобус в Никопольском районе.
В Червоногригоровской громаде поврежден микроавтобус, обслуживающий междугородний маршрут", - говорится в сообщении.
Ранены женщина и четверо мужчин. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.
Что предшествовало?
- Как известно, в Днепропетровской области в результате атак РФ погиб 11-летний мальчик, еще пять человек получили ранения, повреждены жилые дома и инфраструктура.
- Войска РФ нанесли удар дроном по маршрутке в Никополе: 4 человека погибли, 16 ранены.
- Оккупанты нанесли удар по одному из районов Херсона, в результате чего погибли три человека, 7 человек ранены.
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль