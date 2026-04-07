Рашисты снова атаковали рейсовый автобус в Никопольском районе: 5 раненых

Российские оккупанты вновь обстреляли рейсовый автобус в Никопольском районе Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжу, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Пятеро человек получили ранения. Россияне во второй раз за день обстреляли рейсовый автобус в Никопольском районе.



В Червоногригоровской громаде поврежден микроавтобус, обслуживающий междугородний маршрут", - говорится в сообщении.

Ранены женщина и четверо мужчин. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

