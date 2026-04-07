РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14238 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Никопольщины
429 1

Рашисты снова атаковали рейсовый автобус в Никопольском районе: 5 раненых

Российские оккупанты вновь обстреляли рейсовый автобус в Никопольском районе Днепропетровской области. 

Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжу, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Пятеро человек получили ранения. Россияне во второй раз за день обстреляли рейсовый автобус в Никопольском районе.

В Червоногригоровской громаде поврежден микроавтобус, обслуживающий междугородний маршрут", - говорится в сообщении.

Ранены женщина и четверо мужчин. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Что предшествовало?

  • Как известно, в Днепропетровской области в результате атак РФ погиб 11-летний мальчик, еще пять человек получили ранения, повреждены жилые дома и инфраструктура.
  • Войска РФ нанесли удар дроном по маршрутке в Никополе: 4 человека погибли, 16 ранены.
  • Оккупанты нанесли удар по одному из районов Херсона, в результате чего погибли три человека, 7 человек ранены.

Автор: 

обстрел (31985) Днепропетровская область (5018) Никопольский район (694)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Триває терор проти українського народу ,відселіть людей в першу чергу дітей з Нікополя ,Херсона та інших прифронтових міст і сіл,свідомий геноцид рашиської орди проти мирних жителів ,невже вони думають так зламати наш народ ,це викликає лише ненавість і огиду до рашиських терористів.
показать весь комментарий
07.04.2026 16:03
 
 