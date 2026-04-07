Рашисти знову атакували рейсовий автобус на Нікопольщині: 5 поранених

Російські окупанти знову атакували рейсовий автобус у Нікопольському районі Дніпропетровщини.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Ганжу, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"П'ятеро людей дістали поранення. Росіяни вдруге за день поцілили у рейсовий автобус на Нікопольщині.



У Червоногригорівській громаді пошкоджений мікроавтобус, який обслуговує міжміський маршрут", - йдеться в повідомленні.

Поранені жінка та четверо чоловіків. Медики надають постраждалим усю необхідну допомогу.

Що передувало?