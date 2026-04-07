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Новини Обстріли Нікопольщини
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Рашисти знову атакували рейсовий автобус на Нікопольщині: 5 поранених

Російські окупанти знову атакували рейсовий автобус у Нікопольському районі Дніпропетровщини. 

Про це повідомив глава ОВА Олександр Ганжу, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"П'ятеро людей дістали поранення. Росіяни вдруге за день поцілили у рейсовий автобус на Нікопольщині.

У Червоногригорівській громаді пошкоджений мікроавтобус, який обслуговує міжміський маршрут", - йдеться в повідомленні.

Поранені жінка та четверо чоловіків. Медики надають постраждалим усю необхідну допомогу.

Росіяни знову атакували автобус на Нікопольщині: 5 постраждалих

Що передувало?

  • Як відомо, у Дніпропетровській області внаслідок атак РФ загинув 11-річний хлопчик, ще п’ятеро людей дістали поранення, пошкоджено житло та інфраструктуру.
  • Війська РФ ударили дроном по маршрутці у Нікополі: 4 людини загинули, 16 поранених.
  • Окупанти вдарили по одному з районів Херсону, внаслідок чого загинули три людини, 7 осіб поранено.

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обстріл (35129) Дніпропетровська область (5243) Нікопольський район (840)
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