Рашисти знову атакували рейсовий автобус на Нікопольщині: 5 поранених
Російські окупанти знову атакували рейсовий автобус у Нікопольському районі Дніпропетровщини.
Про це повідомив глава ОВА Олександр Ганжу, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"П'ятеро людей дістали поранення. Росіяни вдруге за день поцілили у рейсовий автобус на Нікопольщині.
У Червоногригорівській громаді пошкоджений мікроавтобус, який обслуговує міжміський маршрут", - йдеться в повідомленні.
Поранені жінка та четверо чоловіків. Медики надають постраждалим усю необхідну допомогу.
Що передувало?
- Як відомо, у Дніпропетровській області внаслідок атак РФ загинув 11-річний хлопчик, ще п’ятеро людей дістали поранення, пошкоджено житло та інфраструктуру.
- Війська РФ ударили дроном по маршрутці у Нікополі: 4 людини загинули, 16 поранених.
- Окупанти вдарили по одному з районів Херсону, внаслідок чого загинули три людини, 7 осіб поранено.
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