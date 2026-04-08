Удар РФ по маршрутці у Нікополі: 8 людей у лікарні, 5 - у важкому стані
Восім людей наразі залишаються в лікарнях після атаки на автобус в Нікополі Дніпропетровської області, яку ворог скоїв напередодні.
Про це повідомив у телеграм-каналі Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.
Стан поранених
Як зазначається, 5 поранених перевели до обласного медзакладу у Дніпрі - три жінки та двох чоловіків. Їхній стан медики оцінюють, як стабільно важкий. Решта госпіталізованих в стані середньої тяжкості.
Загалом через той російський удар постраждали 17 людей.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що війська РФ ударили дроном по маршрутці у Нікополі: 3 людини загинули, багато поранених.
- Пізніше стало відомо, що кількість поранених зросла до 16, три людини у важкому стані.
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