РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12769 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Днепропетровщины
108 0

Оккупанты почти 60 раз атаковали Днепропетровщину: четверо человек погибли и 24 — ранены

Обстрелы Днепропетровской области

В течение дня 7 апреля российские войска почти 60 раз обстреляли Никопольский, Криворожский и Павлоградский районы Днепропетровской области из артиллерии и с помощью беспилотников, вследствие чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Никопольский район

В частности, в Никопольском районе под ударом оказались Никополь, Марганецкая, Червоногригоровская, Покровская и Мировская громады. Повреждены спортивная школа, автомобили, многоквартирные и частные дома.

В Никополе четыре человека погибли вследствие вражеской атаки на автобус. Это женщины 57, 73 и 85 лет и 53-летний мужчина. Из-за ударов россиян в течение дня в районе пострадали 24 человека, из них 8 госпитализированы. Остальные лечатся амбулаторно.

Криворожский район

В Криворожье враг наносил удары по Зеленодольской громаде. Повреждены автокран и частный дом.
Павлоградский район

В Павлоградском районе нанесли удар по Юрьевской громаде. Там повреждена инфраструктура.

Автор: 

обстрел (31985) Никополь (1349) Днепропетровская область (5026) Криворожский район (313) Никопольский район (694) Павлоградский район (131)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 