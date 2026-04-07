Оккупанты почти 60 раз атаковали Днепропетровщину: четверо человек погибли и 24 — ранены

В течение дня 7 апреля российские войска почти 60 раз обстреляли Никопольский, Криворожский и Павлоградский районы Днепропетровской области из артиллерии и с помощью беспилотников, вследствие чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

Никопольский район

В частности, в Никопольском районе под ударом оказались Никополь, Марганецкая, Червоногригоровская, Покровская и Мировская громады. Повреждены спортивная школа, автомобили, многоквартирные и частные дома.



В Никополе четыре человека погибли вследствие вражеской атаки на автобус. Это женщины 57, 73 и 85 лет и 53-летний мужчина. Из-за ударов россиян в течение дня в районе пострадали 24 человека, из них 8 госпитализированы. Остальные лечатся амбулаторно.

Криворожский район

В Криворожье враг наносил удары по Зеленодольской громаде. Повреждены автокран и частный дом.

Павлоградский район

В Павлоградском районе нанесли удар по Юрьевской громаде. Там повреждена инфраструктура.

