УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12803 відвідувача онлайн
Новини Обстріли Дніпропетровщини
799 0

Окупанти майже 60 разів атакували Дніпропетровщину: четверо людей загинули і 24 - поранені

Обстріли Дніпропетровщини

Упродовж дня 7 квітня російські війська майже 60 разів атакували Нікопольський, Криворізький та Павлоградський райони Дніпропетровської області артилерією та безпілотниками, унаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Нікопольський район

Так, на Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська, Покровська і Мирівська громади. Пошкоджені спортшкола, автомобілі, багатоквартирні та приватні будинки.

У Нікополі четверо людей загинули внаслідок ворожої атаки на автобус. Це жінки 57, 73 і 85 років та 53-річний чоловік. Через удари росіян впродовж дня в районі постраждали 24 людини, з них 8 госпіталізовані. Решта лікується амбулаторно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти знову атакували рейсовий автобус на Нікопольщині: 5 поранених

Криворізький район

На Криворіжжі ворог бив по Зеленодольській громаді. Понівечені автокран та приватний будинок.
Павлоградський район

У Павлоградському районі поцілили по Юріївській громаді. Там пошкоджена інфраструктура.

Також дивіться: Війська РФ ударили дроном по маршрутці у Нікополі: 4 людини загинули, 16 поранених (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (35129) Нікополь (1583) Дніпропетровська область (5243) Криворізький район (437) Нікопольський район (840) Павлоградський район (171)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 