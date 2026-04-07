Окупанти майже 60 разів атакували Дніпропетровщину: четверо людей загинули і 24 - поранені
Упродовж дня 7 квітня російські війська майже 60 разів атакували Нікопольський, Криворізький та Павлоградський райони Дніпропетровської області артилерією та безпілотниками, унаслідок чого є загиблі та поранені.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.
Нікопольський район
Так, на Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська, Покровська і Мирівська громади. Пошкоджені спортшкола, автомобілі, багатоквартирні та приватні будинки.
У Нікополі четверо людей загинули внаслідок ворожої атаки на автобус. Це жінки 57, 73 і 85 років та 53-річний чоловік. Через удари росіян впродовж дня в районі постраждали 24 людини, з них 8 госпіталізовані. Решта лікується амбулаторно.
Криворізький район
На Криворіжжі ворог бив по Зеленодольській громаді. Понівечені автокран та приватний будинок.
Павлоградський район
У Павлоградському районі поцілили по Юріївській громаді. Там пошкоджена інфраструктура.
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