Окупанти майже 60 разів атакували Дніпропетровщину: четверо людей загинули і 24 - поранені

Упродовж дня 7 квітня російські війська майже 60 разів атакували Нікопольський, Криворізький та Павлоградський райони Дніпропетровської області артилерією та безпілотниками, унаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

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Нікопольський район

Так, на Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська, Покровська і Мирівська громади. Пошкоджені спортшкола, автомобілі, багатоквартирні та приватні будинки.



У Нікополі четверо людей загинули внаслідок ворожої атаки на автобус. Це жінки 57, 73 і 85 років та 53-річний чоловік. Через удари росіян впродовж дня в районі постраждали 24 людини, з них 8 госпіталізовані. Решта лікується амбулаторно.

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Криворізький район

На Криворіжжі ворог бив по Зеленодольській громаді. Понівечені автокран та приватний будинок.

Павлоградський район

У Павлоградському районі поцілили по Юріївській громаді. Там пошкоджена інфраструктура.

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