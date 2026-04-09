Оприлюднили імена загиблих після удару РФ по автобусу в центрі Нікополя. ФОТО

У Нікополі оприлюднили імена всіх чотирьох людей, які загинули внаслідок влучання російського дрона по пасажирському автобусу в центрі міста.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють в NikopolNews – жертвами атаки стали мирні жителі різного віку, які перебували у транспорті під час ранкового удару.

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Хто загинув

Серед загиблих:

84-річна Валентина Кожушана – багато років працювала у сфері енергоресурсів. Її знали як відповідальну та сумлінну працівницю, люблячу дружину, матір і бабусю чотирьох онуків.

72-річна Марія Бондар – усе життя присвятила роботі в бібліотеці на стадіоні "Електрометалург". Для багатьох стала людиною, яка відкривала світ знань і підтримувала оточуючих.

56-річна Наталія Чернишова – працювала у статистичному відділі медичного закладу. Колеги згадують її як чуйну та відповідальну людину, яка завжди допомагала іншим.

53-річний Роман Дятлов – працівник підприємства "Сентравіс". Його характеризують як добру, щиру та надійну людину, яка завжди підтримувала колег.

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Що передувало

Російські війська атакували центр Нікополя вранці, в годину пік, влучивши у пасажирський автобус, передає Цензор.НЕТ.

Унаслідок удару загинули четверо людей, ще десятки отримали поранення.

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