Оприлюднили імена загиблих після удару РФ по автобусу в центрі Нікополя. ФОТО
У Нікополі оприлюднили імена всіх чотирьох людей, які загинули внаслідок влучання російського дрона по пасажирському автобусу в центрі міста.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють в NikopolNews – жертвами атаки стали мирні жителі різного віку, які перебували у транспорті під час ранкового удару.
Хто загинув
Серед загиблих:
- 84-річна Валентина Кожушана – багато років працювала у сфері енергоресурсів. Її знали як відповідальну та сумлінну працівницю, люблячу дружину, матір і бабусю чотирьох онуків.
- 72-річна Марія Бондар – усе життя присвятила роботі в бібліотеці на стадіоні "Електрометалург". Для багатьох стала людиною, яка відкривала світ знань і підтримувала оточуючих.
- 56-річна Наталія Чернишова – працювала у статистичному відділі медичного закладу. Колеги згадують її як чуйну та відповідальну людину, яка завжди допомагала іншим.
- 53-річний Роман Дятлов – працівник підприємства "Сентравіс". Його характеризують як добру, щиру та надійну людину, яка завжди підтримувала колег.
Що передувало
Російські війська атакували центр Нікополя вранці, в годину пік, влучивши у пасажирський автобус, передає Цензор.НЕТ.
Унаслідок удару загинули четверо людей, ще десятки отримали поранення.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Після кожної такої атаки потрібна відплата по рашистам на ЗАЕС і в Енергодарі .