Названы имена погибших после удара РФ по автобусу в центре Никополя. ФОТО

удар по маршрутке в Никополе

В Никополе обнародовали имена всех четырёх человек, погибших в результате попадания российского дрона в пассажирский автобус в центре города.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в NikopolNews – жертвами атаки стали мирные жители разного возраста, которые находились в транспорте во время утреннего удара.

Кто погиб

Среди погибших:

  • 84-летняя Валентина Кожушана – много лет работала в сфере энергоресурсов. Ее знали как ответственную и добросовестную работницу, любящую жену, мать и бабушку четверых внуков.
  • 72-летняя Мария Бондарь – всю жизнь посвятила работе в библиотеке на стадионе "Электрометаллург". Для многих стала человеком, который открывал мир знаний и поддерживал окружающих.
  • 56-летняя Наталья Чернышова – работала в статистическом отделе медицинского учреждения. Коллеги вспоминают ее как чуткого и ответственного человека, который всегда помогал другим.
  • 53-летний Роман Дятлов – сотрудник предприятия "Сентравис". Его характеризуют как доброго, искреннего и надежного человека, который всегда поддерживал коллег.

Четверо мирных жителей Никополя стали жертвами атаки

Что предшествовало

Российские войска атаковали центр Никополя утром, в час пик, попав в пассажирский автобус, передает Цензор.НЕТ.

В результате удара погибли четыре человека, еще десятки получили ранения.

Співчуття родинам...
09.04.2026 10:44 Ответить
Щирі співчуття родинам загиблих .
Після кожної такої атаки потрібна відплата по рашистам на ЗАЕС і в Енергодарі .
09.04.2026 10:47 Ответить
Кожен проклятий кацап понесе справедливе покарання.
09.04.2026 11:02 Ответить
09.04.2026 11:28 Ответить
Дуже сумно, коли втрачають життя безневинні люди.
Земля їм пухом, і співчуття рідним!
09.04.2026 11:36 Ответить
 
 