Названы имена погибших после удара РФ по автобусу в центре Никополя. ФОТО
В Никополе обнародовали имена всех четырёх человек, погибших в результате попадания российского дрона в пассажирский автобус в центре города.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в NikopolNews – жертвами атаки стали мирные жители разного возраста, которые находились в транспорте во время утреннего удара.
Кто погиб
Среди погибших:
- 84-летняя Валентина Кожушана – много лет работала в сфере энергоресурсов. Ее знали как ответственную и добросовестную работницу, любящую жену, мать и бабушку четверых внуков.
- 72-летняя Мария Бондарь – всю жизнь посвятила работе в библиотеке на стадионе "Электрометаллург". Для многих стала человеком, который открывал мир знаний и поддерживал окружающих.
- 56-летняя Наталья Чернышова – работала в статистическом отделе медицинского учреждения. Коллеги вспоминают ее как чуткого и ответственного человека, который всегда помогал другим.
- 53-летний Роман Дятлов – сотрудник предприятия "Сентравис". Его характеризуют как доброго, искреннего и надежного человека, который всегда поддерживал коллег.
Что предшествовало
Российские войска атаковали центр Никополя утром, в час пик, попав в пассажирский автобус, передает Цензор.НЕТ.
В результате удара погибли четыре человека, еще десятки получили ранения.
Після кожної такої атаки потрібна відплата по рашистам на ЗАЕС і в Енергодарі .
Земля їм пухом, і співчуття рідним!