Названы имена погибших после удара РФ по автобусу в центре Никополя. ФОТО

В Никополе обнародовали имена всех четырёх человек, погибших в результате попадания российского дрона в пассажирский автобус в центре города.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в NikopolNews – жертвами атаки стали мирные жители разного возраста, которые находились в транспорте во время утреннего удара.

Кто погиб

Среди погибших:

84-летняя Валентина Кожушана – много лет работала в сфере энергоресурсов. Ее знали как ответственную и добросовестную работницу, любящую жену, мать и бабушку четверых внуков.

72-летняя Мария Бондарь – всю жизнь посвятила работе в библиотеке на стадионе "Электрометаллург". Для многих стала человеком, который открывал мир знаний и поддерживал окружающих.

56-летняя Наталья Чернышова – работала в статистическом отделе медицинского учреждения. Коллеги вспоминают ее как чуткого и ответственного человека, который всегда помогал другим.

53-летний Роман Дятлов – сотрудник предприятия "Сентравис". Его характеризуют как доброго, искреннего и надежного человека, который всегда поддерживал коллег.

Что предшествовало

Российские войска атаковали центр Никополя утром, в час пик, попав в пассажирский автобус, передает Цензор.НЕТ.

В результате удара погибли четыре человека, еще десятки получили ранения.

