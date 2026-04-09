Жители Никополя обратились к главнокомандующему ВСУ с призывом усилить оборону города
Никопольская общественная организация "Прихист", объединяющая жителей города и Никопольского района, обратилась с открытым обращением к Главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому с призывом усилить оборону Никополя и Никопольского района.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
По данным общественной организации, в марте 2026 года из-за вражеских обстрелов в Никопольской громаде зафиксировано 5 погибших и 52 раненых. За первую неделю апреля — уже 10 погибших и 89 раненых.
"Мы — громада Никополя — живем под обстрелами с лета 2022 года. Не день. Не неделю. Годы. Это не "сложная ситуация". Это системное уничтожение города и его жителей. Ежедневно взрывы, дроны над головами, раненые и погибшие. Люди не уезжают не потому, что "привыкли", а потому, что это их дом. И государство должно либо защищать этот дом, либо честно сказать, что не может. Мы требуем немедленного усиления ПВО в Никополе и Никопольском районе, реальной защиты от дронов, конкретных действий для уменьшения потерь среди гражданских", — говорится в обращении.
Российские войска обстреливают Никополь с противоположного берега Днепра, с позиций в Энергодаре. В апреле ситуация с безопасностью в Никополе ухудшилась.
В Никопольском районе введены временные ограничения, направленные на повышение безопасности жителей накануне пасхальных праздников. В частности, с 10 по 13 апреля в ряде общин запрещена работа рынков, базаров и любая уличная торговля.
до нього всі питання, нещасні наші нікопольчани....
Основні факти про запити партнерів:
Позиція США: Представники обох провідних партій США (як демократи, так і республіканці) висловлювали думку, що Україні необхідно залучати більше молоді до війська. Наприкінці 2024 та на початку 2025 року з боку американських посадовців звучали тези, що дефіцит людських ресурсів може бути критичнішим за брак зброї.
Адміністрація Трампа: Радник з нацбезпеки Майкл Волтц зазначав, що Дональд Трамп може закликати Україну знизити вік мобілізації до 18 років, аргументуючи це необхідністю «повністю віддатися» захисту країни для отримання подальшої допомоги.
Аргументи Заходу: Головний аргумент партнерів полягає в тому, що наявність ********* озброєння не має сенсу без достатньої кількості підготовленого особового складу, зданого його використовувати.
Реакція української влади:
Володимир Зеленський: Президент неодноразово наголошував, що вважає заклики до зниження віку нижче 25 років «політичними іграми». Його ключова позиція: основна проблема не в людях, а в тому, що вже сформовані бригади не мають достатньо зброї від тих самих партнерів.