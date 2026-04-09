Росіяни майже 60 разів атакували Дніпропетровщину: двоє поранених

Упродовж дня 9 квітня російські війська майже 60 разів атакували Павлоград, Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровської області артилерією, безпілотниками та ракетою, унаслідок чого є поранені.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

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Нікопольський рафон

На Нікопольщині ворог бив по Нікополю, Червоногригорівській, Марганецькій, Мирівській та Покровській громадах. Пошкоджені адмінбудівля, підприємство, інфраструктура, приватні будинки і автомобілі.

Унаслідок ударів постраждала 66-річна жінка. Вона госпіталізована у стані середньої тяжкості.

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Синельниківський район

На Синельниківщині росіяни поцілили по Дубовиківській і Васильківській громадах. Понівечені приватні будинки.

Павлоград

У Павлограді ворог завдав удару по підприємству. Постраждав 17-річний хлопець. Він у лікарні.

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