Россияне почти 60 раз атаковали Днепропетровщину: двое раненых
В течение дня 9 апреля российские войска почти 60 раз обстреляли Павлоград, Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровщины из артиллерии, с помощью беспилотников и ракет, вследствие чего есть раненые.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.
Никопольский район
В Никопольском районе враг наносил удары по Никополю, Червоногригоровской, Марганецкой, Мировской и Покровской громадам. Повреждены административное здание, предприятие, инфраструктура, частные дома и автомобили.
Вследствие ударов пострадала 66-летняя женщина. Она госпитализирована в состоянии средней тяжести.
Синельниковский район
В Синельниковском районе россияне нанесли удары по Дубовиковской и Васильковской громадам. Разрушены частные дома.
Павлоград
В Павлограде враг нанес удар по предприятию. Пострадал 17-летний парень. Он в больнице.
