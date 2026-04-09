Россияне почти 60 раз атаковали Днепропетровщину: двое раненых

В течение дня 9 апреля российские войска почти 60 раз обстреляли Павлоград, Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровщины из артиллерии, с помощью беспилотников и ракет, вследствие чего есть раненые.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

Никопольский район

В Никопольском районе враг наносил удары по Никополю, Червоногригоровской, Марганецкой, Мировской и Покровской громадам. Повреждены административное здание, предприятие, инфраструктура, частные дома и автомобили.

Вследствие ударов пострадала 66-летняя женщина. Она госпитализирована в состоянии средней тяжести.

Синельниковский район

В Синельниковском районе россияне нанесли удары по Дубовиковской и Васильковской громадам. Разрушены частные дома.

Павлоград

В Павлограде враг нанес удар по предприятию. Пострадал 17-летний парень. Он в больнице.

