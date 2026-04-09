Оккупанты нанесли удар по Павлограду: повреждено предприятие
Российские оккупанты нанесли удар по Павлограду в Днепропетровской области.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
В результате удара повреждено предприятие.
Предварительно, никто не пострадал.
Перед этим Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистики и запуске ракеты в сторону Днепропетровской области.
Что предшествовало?
- За прошедшие сутки РФ атаковала Никопольский, Павлоградский и Синельниковский районы Днепропетровской области. Ранены, как минимум, три человека, повреждены дома и автомобили.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль