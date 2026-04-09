Атаки БПЛА на Днепропетровщине: под ударами БПЛА - Никополь, Павлоград и Синельниково, есть раненые. ФОТОрепортаж
Россия обстреляла Никопольский, Павлоградский и Синельниковский районы. По меньшей мере, три человека получили ранения, повреждены дома и автомобили.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель облсовета Николай Лукашук.
Никопольский район
В Никополе пострадала 28-летняя женщина в результате утренней атаки FPV.
С вечера оккупанты обстреливали FPV-дронами райцентр, Покровскую сельскую и Червоногригоровскую громады.
Произошли пожары. Повреждены 3 многоквартирных и 3 частных дома, гараж и 7 автомобилей.
Из-за вчерашней атаки к медикам обратился также 21-летний мужчина. Лечиться будет дома.
Павлоградский район
В результате атаки БПЛА в Павлограде пострадал 49-летний мужчина.
Горел магазин, повреждены 2 частных дома и 2 магазина.
Синельниковский район
Россияне нанесли удар БПЛА по Николаевской громаде. Горели 2 автомобиля, повреждены 2 частных дома и автомобиль.
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