Атаки БПЛА на Днепропетровщине: под ударами БПЛА - Никополь, Павлоград и Синельниково, есть раненые. ФОТОрепортаж

Россия обстреляла Никопольский, Павлоградский и Синельниковский районы. По меньшей мере, три человека получили ранения, повреждены дома и автомобили.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель облсовета Николай Лукашук.

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Никопольский район

В Никополе пострадала 28-летняя женщина в результате утренней атаки FPV.

С вечера оккупанты обстреливали FPV-дронами райцентр, Покровскую сельскую и Червоногригоровскую громады.

Произошли пожары. Повреждены 3 многоквартирных и 3 частных дома, гараж и 7 автомобилей.

Из-за вчерашней атаки к медикам обратился также 21-летний мужчина. Лечиться будет дома.

Павлоградский район

В результате атаки БПЛА в Павлограде пострадал 49-летний мужчина.

Горел магазин, повреждены 2 частных дома и 2 магазина.

Синельниковский район

Россияне нанесли удар БПЛА по Николаевской громаде. Горели 2 автомобиля, повреждены 2 частных дома и автомобиль.

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