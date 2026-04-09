Атаки БпЛА на Дніпропетровщині: під ударами БпЛА Нікополь, Павлоград і Синельникове, є поранені. ФОТОрепортаж
РФ атакувала Нікопольський, Павлоградський і Синельниківський райони. Поранено щонайменше трьох людей, пошкоджені будинки та авто.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова облради Микола Лукашук.
Нікопольський район
У Нікополі постраждала 28-річна жінка через ранкову атаку FPV.
З вечора окупанти били FPV-дронами по райцентру, Покровській сільській та Червоногригорівській громадах.
Сталися пожежі. Пошкоджені 3 багатоквартирні й 3 приватні будинки, гараж й 7 авто.
Через вчорашню атаку до медиків звернувся також 21-річний чоловік. Лікуватиметься вдома.
Павлоградський район
Внаслідок атаки БпЛА у Павлограді постраждав 49-річний чоловік.
Горів магазин, пошкоджені 2 приватні будинки й 2 магазини.
Синельниківський район
Росіяни вдарили БпЛА по Миколаївській громаді. Горіли 2 автівки, пошкоджені 2 приватні оселі й авто.
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