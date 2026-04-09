Атаки БпЛА на Дніпропетровщині: під ударами БпЛА Нікополь, Павлоград і Синельникове, є поранені. ФОТОрепортаж

РФ атакувала Нікопольський, Павлоградський і Синельниківський райони. Поранено щонайменше трьох людей, пошкоджені будинки та авто.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова облради Микола Лукашук.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Нікопольський район

У Нікополі постраждала 28-річна жінка через ранкову атаку FPV.

З вечора окупанти били FPV-дронами по райцентру, Покровській сільській та Червоногригорівській громадах.

Сталися пожежі. Пошкоджені 3 багатоквартирні й 3 приватні будинки, гараж й 7 авто.

Через вчорашню атаку до медиків звернувся також 21-річний чоловік. Лікуватиметься вдома.

Павлоградський район

Внаслідок атаки БпЛА у Павлограді постраждав 49-річний чоловік.

Горів магазин, пошкоджені 2 приватні будинки й 2 магазини.

Синельниківський район

Росіяни вдарили БпЛА по Миколаївській громаді. Горіли 2 автівки, пошкоджені 2 приватні оселі й авто.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія майже 40 разів атакувала Дніпропетровщину безпілотниками та артилерією: четверо поранених

















