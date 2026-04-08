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Новини Обстріли Дніпропетровщини
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Росія майже 40 разів атакувала Дніпропетровщину безпілотниками та артилерією: четверо поранених

Обстріли Дніпропетровщини

Четверо людей дістали поранень. Ворог майже 40 разів атакував два райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

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Удари по Нікопольщині

  • росіяни поцілили по Нікополю, Марганецькій, Червоногригорівській, Покровській і Мирівській громадах. Там понівечені лікарня, приватні будинки, автомобілі.
  • Поранені двоє 23-річних чоловіків. Вони лікуватимуться амбулаторно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по маршрутці у Нікополі: 8 людей у лікарні, 5 - у важкому стані

Удари по Синельниківщині 

  • били по Васильківській громаді.
  • Пошкоджені ліцей та автівки.
  • Постраждали двоє чоловіків 56 та 64 років. Вони у лікарні у стані середньої тяжкості.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти знову атакували рейсовий автобус на Нікопольщині: 5 поранених

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