Росія майже 40 разів атакувала Дніпропетровщину безпілотниками та артилерією: четверо поранених

Четверо людей дістали поранень. Ворог майже 40 разів атакував два райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

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Удари по Нікопольщині

росіяни поцілили по Нікополю, Марганецькій, Червоногригорівській, Покровській і Мирівській громадах. Там понівечені лікарня, приватні будинки, автомобілі.

Поранені двоє 23-річних чоловіків. Вони лікуватимуться амбулаторно.

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Удари по Синельниківщині

били по Васильківській громаді.

Пошкоджені ліцей та автівки.

Постраждали двоє чоловіків 56 та 64 років. Вони у лікарні у стані середньої тяжкості.

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