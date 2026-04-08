Росія майже 40 разів атакувала Дніпропетровщину безпілотниками та артилерією: четверо поранених
Четверо людей дістали поранень. Ворог майже 40 разів атакував два райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.
Удари по Нікопольщині
- росіяни поцілили по Нікополю, Марганецькій, Червоногригорівській, Покровській і Мирівській громадах. Там понівечені лікарня, приватні будинки, автомобілі.
- Поранені двоє 23-річних чоловіків. Вони лікуватимуться амбулаторно.
Удари по Синельниківщині
- били по Васильківській громаді.
- Пошкоджені ліцей та автівки.
- Постраждали двоє чоловіків 56 та 64 років. Вони у лікарні у стані середньої тяжкості.
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