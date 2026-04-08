Новости Обстрелы Днепропетровщины
Россия почти 40 раз атаковала Днепропетровщину беспилотниками и артиллерией: четверо раненых

Четыре человека получили ранения. Враг почти 40 раз обстрелял два района Днепропетровской области с помощью беспилотников и артиллерии.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.

Удары по Никопольскому району

  • Россияне нанесли удары по Никополю, Марганецкой, Червоногригоровской, Покровской и Мировской громадам. Там повреждены больница, частные дома, автомобили.
  • Ранены двое 23-летних мужчин. Они будут лечиться амбулаторно.

Удары по Синельниковскому району 

  • Наносили удары по Васильковской громаде.
  • Повреждены лицей и автомобили.
  • Пострадали двое мужчин 56 и 64 лет. Они находятся в больнице в состоянии средней тяжести.

