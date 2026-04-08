Россия почти 40 раз атаковала Днепропетровщину беспилотниками и артиллерией: четверо раненых
Четыре человека получили ранения. Враг почти 40 раз обстрелял два района Днепропетровской области с помощью беспилотников и артиллерии.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.
Удары по Никопольскому району
- Россияне нанесли удары по Никополю, Марганецкой, Червоногригоровской, Покровской и Мировской громадам. Там повреждены больница, частные дома, автомобили.
- Ранены двое 23-летних мужчин. Они будут лечиться амбулаторно.
Удары по Синельниковскому району
- Наносили удары по Васильковской громаде.
- Повреждены лицей и автомобили.
- Пострадали двое мужчин 56 и 64 лет. Они находятся в больнице в состоянии средней тяжести.
