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Новини Обстріли Дніпропетровщини
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Окупанти вдарили по Павлограду: пошкоджено підприємство

Обстріл Херсонщини ввечері 17 лютого

Російські окупанти вдарили по Павлограду на Дніпропетровщині.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Внаслідок удару пошкоджено підприємство.

Попередньо, ніхто не постраждав.

Перед цим Повітряні сили попереджали про загрозу балістики та пуск ракети в бік Дніпропетровщини.

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Що передувало?

  • Протягом минулої доби РФ атакувала Нікопольський, Павлоградський і Синельниківський райони Дніпропетровщини. Поранено щонайменше трьох людей, пошкоджені будинки та авто.

Дивіться: Вранці російські війська завдали щонайменше 8 ударів по Запорізькому району, загинула людина (оновлено). ВIДЕО

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обстріл (35150) Павлоград (217) Дніпропетровська область (5249) Павлоградський район (171)
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