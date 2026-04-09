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Окупанти вдарили по Павлограду: пошкоджено підприємство
Російські окупанти вдарили по Павлограду на Дніпропетровщині.
Про це повідомив глава ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Внаслідок удару пошкоджено підприємство.
Попередньо, ніхто не постраждав.
Перед цим Повітряні сили попереджали про загрозу балістики та пуск ракети в бік Дніпропетровщини.
Що передувало?
- Протягом минулої доби РФ атакувала Нікопольський, Павлоградський і Синельниківський райони Дніпропетровщини. Поранено щонайменше трьох людей, пошкоджені будинки та авто.
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