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Новини Фото Обстріли Харківщини
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РФ атакувала 18 населених пунктів Харківщини: загинула жінка, троє постраждалих. ФОТОрепортаж

За добу російські війська атакували 18 населених пунктів Харківської області. Загинула 67-річна жінка, ще троє людей постраждали.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

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У селищі Ківшарівка Куп’янської громади загинула 67-річна жінка, постраждав 62-річний чоловік; на трасі неподалік села Чорноглазівка Золочівської громади постраждали 42-річний і 61-річний чоловіки.

Також медики надали допомогу 84-річній жінці, яка 30 березня зазнала поранень у селищі Приколотне Великобурлуцької громади.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

  • 3 КАБ;
  • 9 БпЛА типу "Герань-2";
  • 3 БпЛА типу "Молнія";
  • 14 fpv-дронів;
  • 17 БпЛА (тип встановлюється).

Удари по обʼєктах цивільної інфраструктури

Внаслідок російських атак зазнали пошкоджень і руйнувань об’єкти цивільної інфраструктури:

  • у Богодухівському районі пошкоджено будівлі цивільних підприємств (с. Клинова-Новоселівка, с. Сінне, с. Братениця), адмінбудівлю, автомобіль (сел. Золочів), приватний будинок (м. Богодухів), господарчу споруду (с. Лозова);
  • у Куп’янському районі пошкоджено багатоквартирний будинок (сел. Приколотне), 2 приватні будинки (сел. Великий Бурлук), електромережі (сел. Шевченкове);
  • в Ізюмському районі пошкоджено електромережі (с. Язикове);
  • у Харківському районі пошкоджено приватний будинок (сел. Козача Лопань), приватний будинок, автомобіль (сел. Прудянка).

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Наслідки ворожих атак

Масовані удари по Харківщині: жертви серед цивільних
Масовані удари по Харківщині: жертви серед цивільних
Масовані удари по Харківщині: жертви серед цивільних
Масовані удари по Харківщині: жертви серед цивільних
Масовані удари по Харківщині: жертви серед цивільних
Масовані удари по Харківщині: жертви серед цивільних
Масовані удари по Харківщині: жертви серед цивільних
Масовані удари по Харківщині: жертви серед цивільних
Масовані удари по Харківщині: жертви серед цивільних
Масовані удари по Харківщині: жертви серед цивільних

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Автор: 

обстріл (35150) Харківська область (2990) Богодухівський район (197) Ізюмський район (249) Куп’янський район (769) Харківський район (1014) Богодухів (56) Братениця (4) Лозова (1) Сінне (8) Клинова-Новоселівка (10) Чорноглазівка (1) Язикове (1) Великий Бурлук (36) Шевченкове (13) Приколотне (19) Ківшарівка (21) Прудянка (9) Золочів (66) Козача Лопань (38)
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