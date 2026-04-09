РФ атакувала 18 населених пунктів Харківщини: загинула жінка, троє постраждалих. ФОТОрепортаж

За добу російські війська атакували 18 населених пунктів Харківської області. Загинула 67-річна жінка, ще троє людей постраждали.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

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У селищі Ківшарівка Куп’янської громади загинула 67-річна жінка, постраждав 62-річний чоловік; на трасі неподалік села Чорноглазівка Золочівської громади постраждали 42-річний і 61-річний чоловіки.

Також медики надали допомогу 84-річній жінці, яка 30 березня зазнала поранень у селищі Приколотне Великобурлуцької громади.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

3 КАБ;

9 БпЛА типу "Герань-2";

3 БпЛА типу "Молнія";

14 fpv-дронів;

17 БпЛА (тип встановлюється).

Удари по обʼєктах цивільної інфраструктури

Внаслідок російських атак зазнали пошкоджень і руйнувань об’єкти цивільної інфраструктури:

у Богодухівському районі пошкоджено будівлі цивільних підприємств (с. Клинова-Новоселівка, с. Сінне, с. Братениця), адмінбудівлю, автомобіль (сел. Золочів), приватний будинок (м. Богодухів), господарчу споруду (с. Лозова);

у Куп’янському районі пошкоджено багатоквартирний будинок (сел. Приколотне), 2 приватні будинки (сел. Великий Бурлук), електромережі (сел. Шевченкове);

в Ізюмському районі пошкоджено електромережі (с. Язикове);

у Харківському районі пошкоджено приватний будинок (сел. Козача Лопань), приватний будинок, автомобіль (сел. Прудянка).

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Наслідки ворожих атак





















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