РФ атакувала 18 населених пунктів Харківщини: загинула жінка, троє постраждалих. ФОТОрепортаж
За добу російські війська атакували 18 населених пунктів Харківської області. Загинула 67-річна жінка, ще троє людей постраждали.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.
У селищі Ківшарівка Куп’янської громади загинула 67-річна жінка, постраждав 62-річний чоловік; на трасі неподалік села Чорноглазівка Золочівської громади постраждали 42-річний і 61-річний чоловіки.
Також медики надали допомогу 84-річній жінці, яка 30 березня зазнала поранень у селищі Приколотне Великобурлуцької громади.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 3 КАБ;
- 9 БпЛА типу "Герань-2";
- 3 БпЛА типу "Молнія";
- 14 fpv-дронів;
- 17 БпЛА (тип встановлюється).
Удари по обʼєктах цивільної інфраструктури
Внаслідок російських атак зазнали пошкоджень і руйнувань об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Богодухівському районі пошкоджено будівлі цивільних підприємств (с. Клинова-Новоселівка, с. Сінне, с. Братениця), адмінбудівлю, автомобіль (сел. Золочів), приватний будинок (м. Богодухів), господарчу споруду (с. Лозова);
- у Куп’янському районі пошкоджено багатоквартирний будинок (сел. Приколотне), 2 приватні будинки (сел. Великий Бурлук), електромережі (сел. Шевченкове);
- в Ізюмському районі пошкоджено електромережі (с. Язикове);
- у Харківському районі пошкоджено приватний будинок (сел. Козача Лопань), приватний будинок, автомобіль (сел. Прудянка).
Наслідки ворожих атак
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