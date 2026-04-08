Рашисти атакували НПЗ у Мерефі на Харківщині: постраждалих немає

Російські війська у ніч на 8 квітня атакували нафтопереробний завод у Мерефі на Харківщині.

Про це розповіла керівниця юридичного відділу заводу Анастасія Чередникова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

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Подробиці

"Підприємство зазнало значних збитків. Серед людей постраждалих немає. Якщо не помиляюся, це п'ятий удар по підприємству з початку повномасштабного вторгнення. Завод працюватиме і надалі, бо дуже велика кількість працівників. Будемо відновлювати роботу, але скільки це займе часу - не готові сказати", - зазначила вона.

Водночас глава ОВА Синєгубов заявив, що внаслідок ударів РФ у Мерефі пошкоджено чотири будинки й три авто.

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