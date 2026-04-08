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Рашисти атакували НПЗ у Мерефі на Харківщині: постраждалих немає
Російські війська у ніч на 8 квітня атакували нафтопереробний завод у Мерефі на Харківщині.
Про це розповіла керівниця юридичного відділу заводу Анастасія Чередникова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Подробиці
"Підприємство зазнало значних збитків. Серед людей постраждалих немає. Якщо не помиляюся, це п'ятий удар по підприємству з початку повномасштабного вторгнення. Завод працюватиме і надалі, бо дуже велика кількість працівників. Будемо відновлювати роботу, але скільки це займе часу - не готові сказати", - зазначила вона.
Водночас глава ОВА Синєгубов заявив, що внаслідок ударів РФ у Мерефі пошкоджено чотири будинки й три авто.
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