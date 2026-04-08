Рашисты атаковали НПЗ в Мерефе на Харьковщине: пострадавших нет
В ночь на 8 апреля российские войска атаковали нефтеперерабатывающий завод в Мерефе Харьковской области.
Об этом рассказала руководитель юридического отдела завода Анастасия Чередникова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Подробности
"Предприятие понесло значительные убытки. Среди людей пострадавших нет. Если не ошибаюсь, это пятый удар по предприятию с начала полномасштабного вторжения. Завод будет работать и дальше, потому что очень большое количество работников. Будем восстанавливать работу, но сколько это займет времени — не готовы сказать", — отметила она.
В то же время глава ОВА Синегубов заявил, что в результате ударов РФ в Мерефе повреждены четыре дома и три автомобиля.
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль