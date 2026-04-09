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Новости Фото Обстрелы Харьковщина
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РФ атаковала 18 населенных пунктов Харьковщины: погибла женщина, трое пострадавших. ФОТОрепортаж

За сутки российские войска атаковали 18 населенных пунктов Харьковской области. Погибла 67-летняя женщина, еще трое человек получили ранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

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В поселке Ковшаровка Купянской громады погибла 67-летняя женщина, пострадал 62-летний мужчина; на трассе недалеко от села Черноглазовка Золочевской громады пострадали 42-летний и 61-летний мужчины.

Также медики оказали помощь 84-летней женщине, которая 30 марта получила ранения в поселке Приколотное Великобурлукской громады.

Враг активно применял в Харьковской области различные виды вооружения:

  • 3 КАБ;
  • 9 БПЛА типа "Герань-2";
  • 3 БПЛА типа "Молния";
  • 14 FPV-дронов;
  • 17 БПЛА (тип устанавливается).

Удары по объектам гражданской инфраструктуры

В результате российских атак были повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

  • в Богодуховском районе повреждены здания гражданских предприятий (с. Клинова-Новоселовка, с. Синне, с. Братеница), административное здание, автомобиль (пгт. Золочев), частный дом (г. Богодухов), хозяйственное сооружение (с. Лозовая);
  • в Купянском районе повреждены многоквартирный дом (п. Приколотное), 2 частных дома (п. Великий Бурлук), электросети (п. Шевченково);
  • в Изюмском районе повреждены электросети (с. Языковое);
  • в Харьковском районе повреждены частный дом (п. Козача Лопань), частный дом, автомобиль (п. Прудянка).

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Последствия вражеских атак

Массированные удары по Харьковской области: жертвы среди гражданского населения
Массированные удары по Харьковской области: жертвы среди гражданского населения
Массированные удары по Харьковской области: жертвы среди гражданского населения
Массированные удары по Харьковской области: жертвы среди гражданского населения
Массированные удары по Харьковской области: жертвы среди гражданского населения
Массированные удары по Харьковской области: жертвы среди гражданского населения
Массированные удары по Харьковской области: жертвы среди гражданского населения
Массированные удары по Харьковской области: жертвы среди гражданского населения
Массированные удары по Харьковской области: жертвы среди гражданского населения
Массированные удары по Харьковской области: жертвы среди гражданского населения

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Автор: 

обстрел (33774) Харьковская область (2932) Богодуховский район (198) Изюмский район (249) Купянский район (770) Харьковский район (997) Богодухов (55) Братеница (4) Лозовая (1) Сенное (8) Клинова-Новоселовка (10) Черноглазовка (1) Языково (1) Великий Бурлук (36) Шевченково (13) Приколотное (19) Ковшаровка (21) Прудянка (9) Золочев (66) Казачья Лопань (38)
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