РФ атаковала 18 населенных пунктов Харьковщины: погибла женщина, трое пострадавших. ФОТОрепортаж

За сутки российские войска атаковали 18 населенных пунктов Харьковской области. Погибла 67-летняя женщина, еще трое человек получили ранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

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В поселке Ковшаровка Купянской громады погибла 67-летняя женщина, пострадал 62-летний мужчина; на трассе недалеко от села Черноглазовка Золочевской громады пострадали 42-летний и 61-летний мужчины.

Также медики оказали помощь 84-летней женщине, которая 30 марта получила ранения в поселке Приколотное Великобурлукской громады.

Враг активно применял в Харьковской области различные виды вооружения:

3 КАБ;

9 БПЛА типа "Герань-2";

3 БПЛА типа "Молния";

14 FPV-дронов;

17 БПЛА (тип устанавливается).

Удары по объектам гражданской инфраструктуры

В результате российских атак были повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

в Богодуховском районе повреждены здания гражданских предприятий (с. Клинова-Новоселовка, с. Синне, с. Братеница), административное здание, автомобиль (пгт. Золочев), частный дом (г. Богодухов), хозяйственное сооружение (с. Лозовая);

в Купянском районе повреждены многоквартирный дом (п. Приколотное), 2 частных дома (п. Великий Бурлук), электросети (п. Шевченково);

в Изюмском районе повреждены электросети (с. Языковое);

в Харьковском районе повреждены частный дом (п. Козача Лопань), частный дом, автомобиль (п. Прудянка).

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Последствия вражеских атак





















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