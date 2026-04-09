РФ атаковала 18 населенных пунктов Харьковщины: погибла женщина, трое пострадавших. ФОТОрепортаж
За сутки российские войска атаковали 18 населенных пунктов Харьковской области. Погибла 67-летняя женщина, еще трое человек получили ранения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.
В поселке Ковшаровка Купянской громады погибла 67-летняя женщина, пострадал 62-летний мужчина; на трассе недалеко от села Черноглазовка Золочевской громады пострадали 42-летний и 61-летний мужчины.
Также медики оказали помощь 84-летней женщине, которая 30 марта получила ранения в поселке Приколотное Великобурлукской громады.
Враг активно применял в Харьковской области различные виды вооружения:
- 3 КАБ;
- 9 БПЛА типа "Герань-2";
- 3 БПЛА типа "Молния";
- 14 FPV-дронов;
- 17 БПЛА (тип устанавливается).
Удары по объектам гражданской инфраструктуры
В результате российских атак были повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в Богодуховском районе повреждены здания гражданских предприятий (с. Клинова-Новоселовка, с. Синне, с. Братеница), административное здание, автомобиль (пгт. Золочев), частный дом (г. Богодухов), хозяйственное сооружение (с. Лозовая);
- в Купянском районе повреждены многоквартирный дом (п. Приколотное), 2 частных дома (п. Великий Бурлук), электросети (п. Шевченково);
- в Изюмском районе повреждены электросети (с. Языковое);
- в Харьковском районе повреждены частный дом (п. Козача Лопань), частный дом, автомобиль (п. Прудянка).
Последствия вражеских атак
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