Пережила две мировые войны: россияне уничтожили историческую усадьбу XIX века в Великом Бурлуке на Харьковщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Российские оккупанты нанесли удар по культурному наследию Харьковской области, в результате чего была разрушена усадьба Донцев-Захаржевских XIX века в поселке Великий Бурлук Купянского района.
Об этом сообщил начальник Купянской РГА Андрей Канашевич, передает Цензор.НЕТ.
Пережила две мировые войны
"Памятник архитектуры XIX века, усадьба Донцев-Захаржевских, строительство которой было завершено около 1835 года, пережившая бурное XX столетие, две ужасные мировые войны, советскую эпоху с ее ненавистью к национальной памяти, разрушена 7 апреля 2026 года тем же ординским нашествием", — рассказал он.
Горело около 2000 кв. м
Как сообщили в ГСЧС Украины, в результате атаки вражеского БПЛА загорелся исторический памятник архитектуры XIX века. Огонь охватил около 2000 кв. м двухэтажного деревянного здания.
Отмечается, что обошлось без пострадавших.
"Несмотря на постоянную угрозу повторных обстрелов, на месте работают 2 оперативных подразделения ГСЧС, медицинский расчет и офицер-спасатель громады", — добавили в ГСЧС.
Последствия удара
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