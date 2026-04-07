Пережила две мировые войны: россияне уничтожили историческую усадьбу XIX века в Великом Бурлуке на Харьковщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Российские оккупанты нанесли удар по культурному наследию Харьковской области, в результате чего была разрушена усадьба Донцев-Захаржевских XIX века в поселке Великий Бурлук Купянского района.

Об этом сообщил начальник Купянской РГА Андрей Канашевич, передает Цензор.НЕТ.

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Пережила две мировые войны

"Памятник архитектуры XIX века, усадьба Донцев-Захаржевских, строительство которой было завершено около 1835 года, пережившая бурное XX столетие, две ужасные мировые войны, советскую эпоху с ее ненавистью к национальной памяти, разрушена 7 апреля 2026 года тем же ординским нашествием", — рассказал он.

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Горело около 2000 кв. м

Как сообщили в ГСЧС Украины, в результате атаки вражеского БПЛА загорелся исторический памятник архитектуры XIX века. Огонь охватил около 2000 кв. м двухэтажного деревянного здания.

Отмечается, что обошлось без пострадавших.

"Несмотря на постоянную угрозу повторных обстрелов, на месте работают 2 оперативных подразделения ГСЧС, медицинский расчет и офицер-спасатель громады", — добавили в ГСЧС.

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Последствия удара









