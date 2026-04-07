Пережила дві світові війни: росіяни знищили історичну садибу ХІХ ст. у Великому Бурлуці на Харківщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Російські окупанти завдали удару по культурній спадщині Харківської області, унаслідок чого зруйновано садибу Донців-Захаржевських ХІХ століття в селищі Великий Бурлук Куп’янського району.
Про це повідомив начальник Куп'янської РВА Андрій Канашевич, передає Цензор.НЕТ.
Пережила дві світові війни
"Памʼятка архітектури ХІХ століття, садиба Донців-Захаржевських, будівництво якої було завершено близько 1835 року, яка пережила буремне ХХ сторіччя, дві жахливі світові війни, радянщину з її ненавистю до національної памʼяті зруйнована 07 квітня 2026 року тією ж ординською навалою", - розповів він.
Горіло близько 2000 кв. м
Як розповіли в ДСНС України, внаслідок атаки ворожого БпЛА загорілася історична пам’ятка архітектури XIX століття. Вогонь охопив близько 2000 кв. м двоповерхової дерев’яної будівлі.
Зазначається, що обійшлося без постраждалих.
"Попри постійну загрозу повторних обстрілів, на місці працюють 2 оперативних підрозділи ДСНС, медичний розрахунок та офіцер-рятувальник громади", - додали в ДСНС.
Наслідки удару
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