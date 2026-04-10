Три района Днепропетровской области под ударами: двое погибших, есть раненые. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Никопольском, Криворожском и Синельниковском районах зафиксированы удары со стороны РФ. Погибли два человека, ещё трое получили ранения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОГА Александр Ганжа и председатель облсовета Николай Лукашук.
Никопольский район
В Никополе пострадал 74-летний мужчина. В результате вечерних атак был ранен 40-летний мужчина. Лечиться будут дома.
Оккупанты обстреляли дронами и артиллерией райцентр, Червоногригоровскую, Покровскую сельскую и Марганецкую громады.
Повреждены частный дом, предприятие и автомобиль. Вечером были повреждены 4 многоквартирных и частный дома, амбулатория, 4 автомобиля, торговый дом, коммунальное предприятие и 2 хозяйственные постройки.
Криворожский район
В результате удара FPV в Зеленодольской громаде поврежден частный дом.
Синельниковский район
Враг нанес удар FPV по Николаевской громаде.
Произошел пожар. Повреждены гараж и автомобиль.
В результате вчерашних атак в районе погибли два человека, ранен 52-летний мужчина.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль