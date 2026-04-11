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Новини Фото Обстріли Дніпропетровщини
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РФ обстріляла Нікопольщину та Синельниківський район: пожежа та пошкоджена інфраструктура. ФОТОрепортаж

У Дніпропетровській області російські війська понад 10 разів атакували райони. Під ударом були Нікополь та громади Синельниківщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова обласної ради Микола Лукашук.

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Нікопольський район

Ворог атакував район FPV-дронами та РСЗВ. Цілили по райцентру, Покровській сільській та Марганецькій громадах.

Горіли дві вантажівки. Пошкоджене підприємство, багатоповерхівка й магазин. Через вечірні атаки пошкоджена лікарня та ще одна багатоповерхівка.

Синельниківський район

Окупанти вдарили по Миколаївській та Українській громадах БпЛА.

Пошкоджена інфраструктура, приватна оселя й 3 авто.

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Наслідки атаки

Обстріли ДНіпропетровщини 11 квітня
Обстріли ДНіпропетровщини 11 квітня
Обстріли ДНіпропетровщини 11 квітня
Обстріли ДНіпропетровщини 11 квітня

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Три райони Дніпропетровщини під ударами: двоє загиблих, є поранені. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (35173) Нікополь (1585) Дніпропетровська область (5255) Нікопольський район (842) Синельниківський район (591)
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