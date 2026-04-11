РФ обстріляла Нікопольщину та Синельниківський район: пожежа та пошкоджена інфраструктура. ФОТОрепортаж
У Дніпропетровській області російські війська понад 10 разів атакували райони. Під ударом були Нікополь та громади Синельниківщини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова обласної ради Микола Лукашук.
Нікопольський район
Ворог атакував район FPV-дронами та РСЗВ. Цілили по райцентру, Покровській сільській та Марганецькій громадах.
Горіли дві вантажівки. Пошкоджене підприємство, багатоповерхівка й магазин. Через вечірні атаки пошкоджена лікарня та ще одна багатоповерхівка.
Синельниківський район
Окупанти вдарили по Миколаївській та Українській громадах БпЛА.
Пошкоджена інфраструктура, приватна оселя й 3 авто.
Наслідки атаки
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль